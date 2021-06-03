Сегодня и завтра выпускники сдают единственный в 2021 году обязательный ЕГЭ

В четверг, третьего июня, начнется самый массовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) – по русскому языку. В целях соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности Рособрнадзором было принято решение провести данный экзамен в течение двух дней.

Напомним, ранее выпускники 11-х классов сдавали два обязательных экзамена. В 2021 году ЕГЭ по базовой математике не проводится.

«В 2021 году русский язык – единственный обязательный предмет для получения аттестата выпускниками, поступающими в вуз. Результат ЕГЭ по русскому языку необходим при поступлении в вузы на каждое направление подготовки», – пояснила Елена Тюрина, начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области.

В Челябинской области ЕГЭ по русскому будут сдавать более 15 тысяч выпускников. У всех участников и организаторов на входе измерят температуру. В пунктах проведения экзамена установят дозаторы с антисептическими средствами. Будет строго контролироваться и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра. А вот маски и перчатки от выпускников не будут требовать.

Экзамен будет длиться 3,5 часа. Как пояснили в минобрнауки, за это время выпускникам придется выполнить 27 заданий.

В течение двух дней также будет проходить и единый государственный экзамен по информатике и ИКТ. Впервые в этом году он пройдет в компьютерной форме.

Челябинской области напишут единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку.