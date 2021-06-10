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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.06.2021

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10.06.2021

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Солнечное затмение
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10.06.2021 09:35

Сегодня можно наблюдать уникальное событие – полное кольцевое затмение Солнца

В четверг, 10 июня, можно будет наблюдать уникальное астрономическое событие – полное кольцеобразное затмение Солнца. На нынешней территории России кольцеобразные солнечные затмения не происходили более 50 лет, сообщает Московский планетарий.

Кольцеобразное солнечное затмение начнется в 12 часов 48 минут по московскому времени на восходе Солнца на озере Верхнее между Канадой и США. Его максимальная фаза (0,944) ожидается в 13 часов 40 минут по московскому времени и будет наблюдаться северной Канаде, Гренландии, России. Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставляя на виду его тонкий край. Максимальная продолжительность кольцеобразной фазы составит три минуты 52 секунды. Завершится кольцевое затмение на российском Дальнем Востоке.

В 14 часов по московскому времени кольцеобразное затмение будет наблюдаться на Северном полюсе Земли на высоте 23°. Длительность кольцеобразной фазы там составит две минуты 35 секунд, а в центре полосы, которая пройдет несколько в стороне, - три минуты 51 секунду. Затем полоса кольцеобразной фазы пройдет по Восточно-Сибирскому морю, включая Новосибирские острова, и вступит на материковую территорию России на северо-востоке Республики Саха (Якутия).

Центр полосы вступит на побережье вблизи устья реки Индигирка (поселки Чокурдах, Табор). Максимальная фаза наступит в 14:25 (по московскому времени). Область видимости кольцеобразной фазы охватит Колымскую низменность и восточные склоны хребта Черского. Во всех этих районах кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время.

Кольцеобразное затмение на Земле закончится в 14 часов 33 минуты по московскому времени на заходе Солнца чуть севернее Магадана.

Кроме того, в 11 часов 11 минут по московскому времени на Земле начнется частное солнечное затмение - на восходе Солнца в центральной зоне Атлантического океана, а завершится в 16 часов 11 минут по московскому времени в пустыне Гоби, вблизи границы Монголии и Китая.

В область видимости частного затмения попадет практически вся территория России. Фаза затмения в европейской части России будет невелика, а в Сибири, и особенно на ее севере, существенно больше.

В Челябинске будет наблюдаться только частная фаза кольцевого затмения. Начало – в 15 часов 55 минут (в 13.55 по мск), завершение – в 17 часов 55 минут (15.55 – мск). Максимальная фаза - в 16 часов 57 минут (14.57 - по московскому времени). В этот момент Луна покроет 0,33 диаметра Солнца.

«За 50 лет в России случилось семь полных солнечных затмений. Последнее кольцеобразное затмение произошло 20 мая 1966 года и было весьма специфическим: полоса шириной всего четыре километра прошла через Северокавказский регион, кольцеобразное затмение длилось не более пяти секунд и имело фазу 0,999, то есть это было практически полное затмение», - сообщает московский планетарий.

Кольцеобразное затмение 10 июня 2021 года открывает целую серию подобных явлений на территории России. Они будут происходить летом с интервалом в 9 лет.

Следующее кольцеобразное затмение Солнца ожидается первого июня 2030 года и его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России. А кольцеобразные фазы затмения 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года – и в окрестностях Москвы.

Во время солнечного затмения категорически запрещается смотреть на Солнце глазом или в телескоп без использования специальных солнечных светофильтров. При наблюдениях в телескоп светофильтр должен устанавливаться на объектив телескопа. «Самым безопасным способом наблюдения является проецирование изображения Солнца на белый экран за окуляром телескопа. При этом телескоп нужно наводить на Солнце, не глядя в окуляр», - предупреждают в планетарии.

Трансляцию кольцеобразного солнечного затмения можно будет посмотреть на YouTube канале Московского Планетария. Она начнется в 13 часов по московскому времени и продлится в течение двух часов.

Комментировать трансляцию будет лектор Планетария, научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Осокин. Он также расскажет не только об уникальном природном явлении - солнечном затмении, но и Солнце в целом, о процессах на поверхности, возрасте и его будущем. Подробно будет говориться о страхе людей перед исчезновением солнца, показаны причины затмений, истории наблюдений, сообщается на сайте.

Всего в 2021 году произойдет четыре затмения – два солнечных (кольцеобразное и полное) и два лунных (полное и частное). В прошлом году было шесть затмений – два солнечных (кольцеобразное и полное) и четыре лунных (все полутеневые).

Первое затмение в 2021 году - полное затмение Луны в Суперлуние - произошло 26 мая.

Десятого июня - кольцеобразное затмение Солнца

В ноябре будет частное затмение Луны. Четвертого декабря произойдет полное затмение Солнца.

ФОТО: Московский планетарий

Автор: Любовь Юрина
Солнечное затмение
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Активисты подняли шум в прессе вокруг разваливающегося старинного дома в Златоусте

08.06.2021 12:35

В Магнитогорске задержан москвич, который приехал делать «закладки»

08.06.2021 12:18

Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий

08.06.2021 12:17

В Челябинской области за сутки подтверждено 84 новых случая ковида

08.06.2021 12:16

В Златоусте мужчина убил в женщину и покончил с собой

08.06.2021 11:56

В воскресенье южноуральцев приглашают на «Пламя Аркаима»

08.06.2021 11:55

В Челябинской области пройдет шестой Парижский полумарафон

08.06.2021 11:54

Рубки в челябинском бору оказались санитарными

08.06.2021 11:48

В Златоусте появится новое пожарное подразделение

08.06.2021 11:37

В Челябинске обрушилась стена двухэтажного дома

08.06.2021 11:35

Военный суд Челябинского гарнизона приговорил росгвардейца за убийство отца в новогоднюю ночь

08.06.2021 11:19

В Челябинске начали эвакуировать электросамокаты на штрафстоянку

08.06.2021 11:17

Челябинск вошел в тройку городов по пьяным преступлениям

08.06.2021 10:59

Челябинская область поддерживает деревенский бизнес

08.06.2021 10:57

Безруков успокоил: С лебедем, которого выпустил на волю губернатор, все в порядке

08.06.2021 10:46

На стрелявшего по людям челябинца завели уголовное дело

08.06.2021 10:44

Прибыль южноуральских предприятий за квартал выросла почти в три раза

08.06.2021 10:42

В Верхнем Уфалее предприятие оштрафовали на 100 тысяч за слив канализации

08.06.2021 10:41

Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору

08.06.2021 10:25

Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем социального работника

08.06.2021 10:24

На въездах в Челябинск были выставлены наряды полиции

08.06.2021 10:20

До финала конкурса «Мастера гостеприимства» дошли три представителя Челябинской области

08.06.2021 09:45

Челиндбанк предлагает многодетным семьям кредит «Господдержка»

08.06.2021 00:10

Во вторник в Челябинской области местами дожди

07.06.2021 23:57

Театр «Манекен» из Челябинска завоевал две награды на «Ирбитских подмостках» за «Spocky Noki»

07.06.2021 18:01

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня

07.06.2021 17:58

Афиша мероприятий учреждений культуры на восьмое июня

07.06.2021 17:35

Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области

07.06.2021 17:31

Южноуральцы смогут обучаться актерскому мастерству у Юрия Гальцева