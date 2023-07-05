Семья, дружба и спорт: на фестивале в парке Гагарина откроют «Территорию здоровья»

Большое спортивное мероприятие состоится в Челябинске в эту субботу, восьмого июля. Его организатором выступило российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Жители и гости города смогут проверить здоровье в рамках спортивного фестиваля «Семейная команда». Мероприятие начнется в 11 часов в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

Организаторы планируют, что участниками семейного праздника станут тысячи южноуральцев. В программе - зарядка с профессиональным тренером, массовый забег и веломарафон, заезды на роликах и самокатах. Кроме того, здесь же пройдут мастер-классы по спортивным танцам и кастомизации, командные игры и турниры по шахматам.

Синоптики ожидают солнечную и жаркую погоду в этот день - на территории парка будет дежурить скорая помощь. Отдельную площадку откроют для врачей Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики (ЧОЦОЗ МП). Здесь состоится традиционная «Территория здоровья» - акция, которая сопровождает почти все массовые мероприятия области. Все желающие смогут пройти медицинские обследования и получить рекомендации врачей.

«По сути, это бесплатная проверка здоровья без похода в поликлинику. Челябинцы смогут определить уровень глюкозы в крови, а главное - научиться это делать самостоятельно! То есть там состоится своего рода мастер-класс. Кроме того, можно будет измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела и даже поговорить с психологом! Врачи постараются дать необходимые рекомендации для улучшения здоровья каждому», – рассказала главный врач ЧОЦОЗ МП Ольга Агеева.

К слову, для тех, кто следит за фигурой: как известно, лучший на сегодняшний день способ определения количества лишних килограммов – это биоимпедансный анализ состава тела. Специальный аппарат, который выявляет, сколько в организме жировых и мышечных тканей, тоже будет на «Территории здоровья».