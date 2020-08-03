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Семья вице-спикера Законодательного собрания области заплатит «Челябинвестбанку» более 80 миллионов рублей

Общество
Сегодня, 17:20
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Автор: 
Инна Шемаева

В Арбитражном суде Челябинской области удовлетворен иск в отношении ООО «Нерудтехнологии», владельцем которого является дочь вице-спикера Заксобрания региона Юрия Карликанова.

В картотеке Арбитражного суда Челябинской области сообщается, что в открытом судебном заседании рассмотрено дело по исковому заявлению публичного акционерного общества «Челябинвестбанк» к обществу с ограниченной ответственностью «Нерудтехнологии» о взыскании 81 650 730 рублей при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью «Производственнокоммерческое объединение «Челябинск-стройиндустрия», «Южуралнеруд-2», «Региональная горная компания», «Управляющая компания «Челси» и Юрия Карликанова, который является вице-спикером ЗСО.

«Как видно из материалов дела, между ПАО «Челябинвестбанк» (кредитор) и ООО «Промышленные технологии» (заемщик) подписан кредитный договор по условиям которого кредитор обязался предоставить заемщику кредит в виде кредитной линии в размере 255 800 000 рублей на следующие цели: пополнение оборотных средств, а заемщик обязался использовать кредит по целевому назначению, возвратить в срок и уплатить кредитору обусловленное вознаграждение», - сообщается на сайте суда.

В срок кредит погашен не был.

Также было установлено, что в декабре 2018 года между ПАО «Челябинвестбанк» и ООО «Нерудтехнологии» (поручитель) был заключен договор поручительства №221/8, по которому поручитель обязался нести солидарную ответственность за заемщика по кредитному договору. В соответствии с договором поручительства лимит ответственности поручителя перед кредитором составляет 99 150 730 рублей в частности.

Поручителю было известно, что задолженность заемщика перед кредитором по кредитному договору на дату подписания договора поручительства составляет 344 905 162 рублей. Сторонами установлено, что поручительство действует до 31.12.2022 года.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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