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23.12.2021

ВТБ: перед Новым годом челябинцы на 40% увеличили траты в кафе и ресторанах
Курчатовский район
Сергей Антипов
Челябинск
Общество
23.12.2021 12:33

Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью

Курчатовский район Челябинска прожил насыщенный, полный событий год, итоги которого на пресс-конференции подвел его глава Сергей Антипов.

Сергей Васильевич рассказал журналистам о благоустройстве дворов и создании общественных пространств, строительстве новых социальных объектов, ремонте дорог, о воплощенных в реальность инициативах жителей, непростой, но все же приносящей ощутимые результаты борьбе с киосками-«нелегалами» и планах на будущий год, который, уверен глава Курчатовского района, сулит немало добрых перемен, в результате качество жизни населения продолжит улучшаться.

Фото: Валерий Звонарев

По словам Сергея Антипова, больше всего жителей волнуют вопросы благоустройства. И здесь курчатовцев ожидает немало приятных сюрпризов.

Одна из программ, которая успешно реализуется в районе, как и во всем Челябинске, с начала этого года, – «Инициативное бюджетирование»: идеи – жителей, финансирование – областное и федеральное.

За 2021-й год в Курчатовском районе по данной программе комплексно благоустроили 12 дворовых территорий. На каждый из дворов, а они в районе большие, было выделено по несколько миллионов рублей.

Кроме того, по инициативе жителей в микрорайоне «Парковый», на улице Бейвеля, построили отличный хоккейный корт (данный объект передан в управление МКУ «Спортивный город»). Он стал для Курчатовского района тридцатым по счету. Один корт из трех десятков заливать не стали – на территории школы №152, которая решила сделать вместо него лыжный стадион.

В текущем году по просьбе родителей школьников, обучающихся в образовательном центре №2, была проведена реконструкция стадиона при учебном учреждении.

Также в рамках программы «Инициативное бюджетирование» отремонтировали сквер в березовой роще по адресу: Комсомольский проспект, 112-А, чего на протяжении многих лет сделать никак не удавалось. В результате получилась отличная территория для прогулок, с тропинками, которые были проложены именно там, где просили жители.

Как сообщил Сергей Антипов, в 2022-м году в Курчатовском районе реализуют еще больше инициативных проектов, чем в году уходящем: 2021-й еще не закончился, а уже заявлено около ста идей.

«Жители предлагают проекты, администрация помогает в их оформлении, если это требуется, и передает на рассмотрение в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Отмечу, проекты оцениваются по балльной системе – членами городской комиссии. Идеи самые разные. Это может быть и асфальтирование квартального проезда, и ремонт детской площадки, и ремонт музыкальной школы или библиотек. Все в руках жителей!», – сказал Сергей Антипов.

Благоустройство проводится комплексное – во дворах курчатовцев появляются детские и спортивные площадки, парковки, освещение, бордюры. Все делается с учетом пожеланий жителей.

С целью защиты общественных пространств от посягательств вандалов в районе устанавливаются камеры видеонаблюдения.

В новом году в рамках «Инициативного бюджетирования» будет благоустроен сквер – жители Курчатовского района давно об этом просят – между улицами Кыштымской и Каслинской.

Глава района выразил уверенность, что у данной программы очень хорошие перспективы – все больше курчатовцев начинает фонтанировать идеями.

Еще одна программа, реализуемая в Курчатовском районе, – федеральная: «Формирование комфортной городской среды» (является составляющей национального проекта «Жилье и городская среда). Она реализуется на протяжении четырех лет – общественные пространства и дворовые территории в качестве объектов благоустройства выбираются на основании результатов опросов горожан на платформе «Активный житель 74».

Сергей Антипов вспомнил, что противники создания Экопарка (это одно из самых популярных мест отдыха горожан) почему-то считали, что он строит асфальтированную дорогу в лесу (начиная от Молдавской), хотя таких планов и близко не было.

«Тропа здоровья площадью 850 квадратных метров и шириной четыре метра сделана из плитки, которая, кстати, уложена очень грамотно, – вся вода с нее уходит. При прокладывании тропы подрядчик обошел все березы, не тронув ни одного дерева. Освещение сделали красивое в Экопарке, лавочки поставили – так называемые уличные диваны, урны установили на расстоянии двух метров от них, чтобы можно было поставить туда коляску, не мешая движению других отдыхающих. Лучшие на тот момент уличные тренажеры появились именно в Экопарке, где и зимой, и летом, и утром, и вечером занимаются и дети, и пожилые люди. Теперь горожане просят установить туалеты, и мы понимаем, что это надо делать», – сказал Сергей Антипов, напомнив, что в текущем году здесь также появился парк качелей – любимое место отдыха тысяч горожан продолжает развиваться.

Большие молодцы, по его словам, и местные предприниматели, которые за собственные средства в этом году обустроили на месте пришедшего в негодность стадиона лыжную базу, закупили лыжи, ботинки. Теперь здесь четыре футбольных поля (есть даже душевые кабины), каток. Музыка, кофе, современное оборудование, качественно залитый лед – идеальный отдых.

«Мы отыграли большой контракт и осенью хорошо почистили территорию от валежника. Волонтеры сейчас прокладывают лыжню. Проект получился действительно классный», – заверил Сергей Антипов.

Кроме того, в Курчатовском районе полным ходом идет благоустройство двух пешеходных зон – по четной стороне Комсомольского проспекта и проспекта Победы.

«Когда-то они были одними из лучших в городе, но постепенно стали приходить в негодность. Наша задача их возродить. Одна из пешеходных зон начинается на Красного Урала, где уже благоустроен сквер с большой клумбой в центре, которая – так как на ней высажены многолетники – с каждым годом будет расцветать все больше. В этом году мы благоустроили участок от Красного Урала до Молодогвардейцев. По нему гуляли и губернатор, и глава города – все у нас получилось!», – сказал Сергей Антипов.

В 2022-м году будет благоустроен участок от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова. В будущем благоустройство можно продолжать – на последнем участке: от Ворошилова до лыжной базы.

«Пешеходную зону на проспекте Победы, от Молодогвардейцев до Ворошилова, мы благоустроили в 2019-м году. Дальше нужно приводить в порядок участок от Ворошилова до Молдавской», – рассказал Сергей Васильевич.

Как рассказал глава, в текущем году в Курчатовском районе большая работа была проведена и в части демонтажа нестационарных объектов – было снесено чуть более 80-ти незаконных киосков.

Сергей Антипов напомнил, что в этом году в Челябинске Порядок демонтажа изменился коренным образом. Теперь не только муниципалитет (МКУ «Городская среда») имеет право сносить незаконные нестационарные объекты, но и третьи лица своими силами, в том числе районные администрации и депутаты – по обращениям жителей.

Также глава района отметил, что в ряде случаев население остается недовольно тем, что их любимые ларьки, где они привыкли покупать прессу, хлеб, убрали, и просят вернуть торговые объекты на место.

Тем временем законно устанавливать киоски в Челябинске вполне реально. Гордума по рекомендации управления архитектуры утвердила виды и дизайн-коды объектов, которые имеют право на жизнь. Это, например, торгово-остановочные комплексы, с обязательными местами ожидания пассажирами общественного транспорта. Такие объекты весьма востребованы и хороши для города: красивые, удобные, горожанам есть где укрыться от снега и дождя, а владельцы комплексов, где продаются, например, кофе или цветы, сами следят за их чистотой.

«Соблюсти дизайн-код, выбрать место в соответствии с требованиями (на расстоянии не менее 15-ти метров от капитального строения и чтобы на этом месте не было никаких инженерных сетей) – и тогда, в соответствии с существующей схемой размещения временных нестационарных объектов, киоск можно поставить. По четвергам работает городская комиссия, которая рассматривает обращения предпринимателей по вопросам установки киосков», – отметил Сергей Антипов.

В качестве положительного примера глава Курчатовского района привел благоустройство территории на улице Автодорожной, где долгое время дымили десятки незаконных пунктов приема цветного и черного лома, а в загрязнении экологии при этом обвиняли Челябинский цинковый завод. Директор предприятия взял ситуацию в руки и благоустроил проблемную территорию в производственной зоне: была завезена земля, разбиты газоны, установлены скамейки. И останавливаться на этом предприятие не собирается. К слову, завод выделяет средства и на демонтаж незаконных киосков в Курчатовском районе.

По словам Сергея Антипова, социально ответственный бизнес помогает районным властям во многих инициативах. Например, фирма «Юничел» в 2022-м году займется благоустройством сквера на углу улицы Чайковского и Комсомольского проспекта, около торгового центра «Урал». Проект уже согласован с городским управлением архитектуры.

Одним словом, жизнь в Курчатовском кипит. Осенью этого года была открыта после реконструкции детская филармония; активными темпами строятся детские сады (в текущем году их было четыре), в которых появляются и места для полуторогодовалых малышей (это настоящий прорыв); в следующем году начинается строительство школы в «Парковом» (ее планируется сдать в эксплуатацию в 2024-м году); также будет расширена дорога по улице Бейвеля, а в дальнейшем расширят и Краснопольский проспект – сейчас на этих объектах незавершенного строительства немаленькие пробки. Планируют благоустроить в 2022-м и территорию возле бывшего кинотеатра «Победа».

Кроме того, в новом году в «Парковом» планируется открыть второй для Курчатовского района, где сегодня проживает около 220-ти тысяч человек, отдел полиции.

В уходящем году в районе отремонтировали дороги по Комсомольскому проспекту, улицам Ворошилова, Пионерская, Куйбышева, Каслинская, Кыштымская, Шершневская, Черкасская, Краснопольский проспект.

Завершает уходящий год Курчатовский район открытием новогоднего ледового городка. В субботу, 25-го декабря, на площади рядом с кинотеатром «Победа» жителей ждет яркая праздничная программа, посвященная этому радостному событию.

Автор: Евгения Александрова
Курчатовский район
Сергей Антипов
Челябинск
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22.12.2021 14:31

ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки

22.12.2021 14:30

В Челябинске демонтирована незаконная стоянка

22.12.2021 14:29

За декаду до Нового года Магнитогорск прирос бюджетом

22.12.2021 14:04

ММК поздравил магнитогорских спортсменов с медалями «Игр ГТО»

22.12.2021 13:54

Челябинка получила редкую награду МВД

22.12.2021 13:15

Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты

22.12.2021 12:50

Прокуратура наказала руководство школы Челябинска за выпавшего из окна ребенка

22.12.2021 12:49

Крупнейший музей Челябинской области обновил исторический максимум посещаемости

22.12.2021 12:42

В России начнут штрафовать за выброшенных на улицу питомцев

22.12.2021 12:26

В Челябинской области снегопады продолжатся и резко похолодает

22.12.2021 12:15

Разовая и вынужденная мера: челябинские дороги повсеместно обработают солью

22.12.2021 11:23

«Как Дима в театр ходил»: Новогодняя премьера Челябинского театра современного танца

22.12.2021 11:18

Алексей Текслер: Напоминаю, запрета на проведение утренников и присутствия на них родителей нет

22.12.2021 10:55

Водители жалуются на пробки в засыпанном снегом Челябинске

22.12.2021 10:55

Текслер: Необходимо наращивать темпы строительства жилья

22.12.2021 10:42

На трассе Москва-Челябинск в аварии с грузовиками погибли два человека

22.12.2021 10:40

Праздничная иллюминация Челябинска выдержала снегопад

22.12.2021 10:35

Челябинские власти сообщили об аварийном отключении светофоров на перекрестках

22.12.2021 10:22

Работник ММК создал лучший в России фотопортрет человека труда

22.12.2021 10:09

В Челябинске на улице Линейной обнаружена гигантская свалка строительного и бытового мусора

22.12.2021 09:55

Челябинск продолжает спасаться из снежного плена

22.12.2021 00:29

В среду в Челябинской области – снегопады и метели

22.12.2021 00:12

Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря

21.12.2021 23:43

Экспорт легковых авто возрос на 42 %

21.12.2021 23:41

Дельта vs Омикрон: врач-инфекционист рассказал об отличиях вариантов вируса

21.12.2021 23:36

Стальные резервуары из гофрированной трубы: области применения и преимущества

21.12.2021 19:47

Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске

21.12.2021 19:08

Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали

21.12.2021 17:26

В Магнитогорске наградили лучших журналистов

21.12.2021 17:20

Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале

21.12.2021 17:14

В 2022 году в Челябинской области сохранят действующие социальные обязательства и введут новые

21.12.2021 16:34

Челябинская область избавится от дефицита кадров в сельском хозяйстве

21.12.2021 16:19

Прокуратура Копейска встала на защиту престарелых с умственной отсталостью

21.12.2021 16:18

На заведующего кафедрой вуза Миасса завели уголовное дело за взятки

21.12.2021 15:47

Челябинские депутаты продлили срок хранения демонтированных ларьков-«нелегалов»

21.12.2021 15:05

В Верхнем Уфалее экс-начальника ГИБДД и его подчиненного отдали под суд

21.12.2021 15:04

Челябинский Союз промышленников и предпринимателей признан лучшим региональным отделением РСПП

21.12.2021 15:02

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова побывала на открытии лыжного сезона в Златоусте

21.12.2021 15:01

Водителей просят не создавать помех для работы снегоуборочной техники

21.12.2021 15:00

В Челябинской области вырастет господдержка производства картофеля и овощей

21.12.2021 14:58

Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все

21.12.2021 14:58

Из-за непогоды закрыт аэропорт Челябинска

21.12.2021 14:09

Челябинская городская дума озвучила планируемый объем доходов муниципалитета в новом году

21.12.2021 11:59

Чипированные люди, носороги и лебеди: шесть картин пополнили коллекцию Исторического музея Южного Урала

21.12.2021 11:56

На дороги Челябинска вывели дополнительные экипажи ГИБДД

21.12.2021 11:34

Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте          

21.12.2021 11:09

Участковый из Челябинска «сливал» информацию об умерших агентству по оказанию ритуальных услуг

21.12.2021 11:00

Фестиваль «Интермузей-2021. Челябинск» подвел итоги: в лидерах Троицкий краеведческий

21.12.2021 10:42

В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 8 школ и 637 классов, по ковиду – 2 класса

21.12.2021 10:21

Жители Челябинска увидят «Руслана и Людмилу» с участием артистов театра «Астана Опера» и Мариинского театра

21.12.2021 10:20

Алексей Текслер: Новым трамваям – новая трамвайная сеть

21.12.2021 09:59

Эмоциональное выгорание: как не гореть, светя другим?

21.12.2021 09:43

Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками

20.12.2021 22:56

На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» введена в эксплуатацию новая пуско-отопительная котельная

20.12.2021 22:23

Во вторник в Челябинской области снегопады и метели

20.12.2021 22:14

Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей

20.12.2021 22:09

Анонсы событий и мероприятий на 21 декабря

20.12.2021 22:05

РМК присоединилась к региональному экологическому стандарту Челябинской области

20.12.2021 17:44

В Магнитогорске назвали победителей технической игры

20.12.2021 17:33

За выходные в Курчатовском районе вывезли 500 кубометров снега

20.12.2021 17:06

«Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi»: новая акция билайна с выгодой до 50%

20.12.2021 17:04

Регулятор давления газа, особенности выбора устройства

20.12.2021 16:23

В Челябинске начали работать нелегальные елочные базары