Сетью можно пять раз охватить периметр Челябинской области

В Челябинской области продолжатся модернизация и строительство современных оптических сетей связи. Чтобы скоростной интернет стал доступнее жителям Южного Урала, в 2021 году «Ростелеком» построил более 800 километров оптики в Каслях, Кыштыме, Нязепетровске, Снежинске и других населенных пунктах региона.

Всего в Челябинской области специалисты провели более 14 500 километров волоконно-оптических линий связи. Самые протяжённые из них - в Челябинске (около 3 600 километров) и в Магнитогорске (более 1 000 километров).

«Более десяти лет “Ростелеком” на Южном Урале строит сети связи по инновационной технологии “оптика в квартиру”. Специалисты компании заводят оптоволоконный кабель непосредственно в помещение, обеспечивая доступ к широкополосному интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от общей нагрузки на сеть. При этом минимальная скорость на оптике — 200 Мбит/с − значительно выше той, что предоставляется по аналоговым сетям связи. Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или отключений электроэнергии. Мы продолжаем инвестировать собственные средства в строительство инфраструктуры по современной технологии доступа, отмечая большой спрос южноуральцев на высокоскоростные тарифы», — рассказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

В прошлом году в Магнитогорске национальный провайдер построил 35 километров оптоволоконного кабеля и модернизировал уже существующие линии связи. Теперь почти три тысячи жителей коттеджных поселков Green Park, «Звездный», «Зеленая долина», «Нежный», «Раздолье», «Светлый», «Счастливый» могут пользоваться скоростным интернетом и другими современными телеком-сервисами «Ростелекома». До конца года 2022 года планируется построить еще 30 километров оптики.

Александр и Ольга Черепановы, жители Магнитогорска: «Мы - давние абоненты «Ростелекома», пользуемся интернетом и интерактивным телевидением Wink уже три года. При переезде в новую квартиру в коттеджном поселке “Зеленая долина” мы очень ждали подключения от уже знакомого провайдера, которому доверяем. Сеть провели, интернет по оптике работает бесперебойно, мы довольны».

Оптоволоконные линии обеспечивают доступ к экосистеме цифровых сервисов для безопасности, комфорта и отдыха всей семьи: домашнему видеонаблюдению и интерактивному телевидению Wink.