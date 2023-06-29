29.06.2023
Сезон Челябинского театра кукол закрывает «Дон Жуан»
29.06.2023
«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы
29.06.2023
В Увельском районе дети-сироты и переселенцы получили непригодные для жизни квартиры
29.06.2023
«Уральское поселение» представит на Бажовском фестивале рекордные 25 подворий
29.06.2023
В Челябинской области сельским фельдшерам будут выплачивать по миллиону
29.06.2023
Камерный театр закрыл на замок свои ворота и повез «Достоевского» в Пермский край
Сезон Челябинского театра кукол закрывает «Дон Жуан»
29.05.2023
Челябинский театр кукол приглашает на премьеру «Дон Жуана»
15.05.2023
Челябинский «Полонез Огинского» прозвучит в Карелии в «ЭХО БДФ»
19.04.2023
Челябинский театр кукол расскажет, кто такой Простодурсен
17.04.2023
Челябинский театр кукол готовится к серьёзному арт-погружению
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023