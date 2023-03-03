Шайбу, шайбу! Турнир «Солнечный лёд» в Курчатовском районе растопил сердца болельщиков

В Челябинске, на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Солнечный», прошел шестой турнир «Солнечный лёд» среди школ-интернатов и детских домов города по хоккею.

Пока болельщики повторяли «кричалки» и развешивали плакаты со словами поддержки, для участников турнира провел мастер-класс руководитель спортивной школы «УралХоккей» Евгений Мананков, ведь разминка перед игрой улучшает технику передвижения на коньках, а значит, повышает качество владения шайбой и клюшкой.

«Хочется отметить уровень подготовки ребят, они хорошо стоят на коньках, а главное - у них горящие глаза», – сказал Евгений Мананков.

Как рассказала директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Солнечный» Ирина Машкова, такие турниры воспитывают в ребятах силу духа и командную сплоченность.

Поболеть за юных хоккеистов приехали исполняющий обязанности главы Курчатовского района Константин Матыгин, начальник Курчатовского управления социальной защиты населения Анна Нифонтова и заместитель начальника отдела опеки и попечительства комитета социальной политики Челябинска Лариса Хомич.

Команды вышли на лед, игроки заняли свои позиции, главный судья вбросил шайбу. Первый период пролетел со скоростью света. Видно было, что ребята выкладывались на сто процентов и получали удовольствие от самого процесса. В матчах не было силовой борьбы, нарушения и удаления. Все спорные моменты решались буллитами.

В перерывах между периодами финального матча болельщики, участвуя в конкурсах, смогли ощутить себя настоящими хоккеистами. Вблизи хоккейного корта развернулась полевая кухня. В меню для гостей и участников – гречневая каша, ароматные булочки и горячий чай.

В финале со счетом 6:4 сборная команда «Аистёнок» обошла хозяев турнира - команду «Могучие медведи». Третье место заняла команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гнёздышко» (детский дом №5). Четвертое место - у Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель».

По окончании турнира спортсменам вручили кружки, новые шайбы, грамоты, медали, кубки и сертификаты в «Спортмастер». Лучших игроков отметили индивидуальными статуэтками.

В 2023 году турнир «Солнечный лёд» среди школ-интернатов и детских домов Челябинска по хоккею с шайбой прошел при поддержке депутата Законодательного Собрания Челябинской области Павла Избрехта, а также Курчатовского местного отделения партии «Единая Россия».

Администрация Курчатовского района выражает благодарность директору Центра «Солнечный» Ирине Машковой и главному судье соревнований Александру Конореву.