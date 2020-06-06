Шестого июня – Троицкая родительская суббота

Шестого июня 2020 года у православных Троицкая вселенская родительская суббота. Накануне двунадесятого праздника Пресвятой Троицы православные поминают всех усопших христиан.

Во всех храмах в этот день совершаются заупокойные Литургии и панихиды. Обычно в этот день православные приходят в храм, чтобы поставить свечку и подать записку за упокой души умерших родных и близких. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В Челябинской области пока храмы закрыты для прихожан, но можно помолиться дома.

В этот день православные также посещали могилы своих умерших близких и родных. Но и этого сделать не получится, так как кладбища открыты только для совершения погребения.

В этот день подают милостыню нищим, делают взносы на благотворительность, помогают нуждающимся и больным. В этот день устраивается поминальная трапеза.

Всего родительских суббот в году восемь. Помимо Троицкой, это еще и Мясопустная, или Вселенская (за неделю до Великого поста), Дмитровская (последняя перед 8 ноября, днем памяти великомученика Димитрия Солунского), Радоница (девятый день после Пасхи), поминовение убиенных воинов на 9 мая, а также субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста.