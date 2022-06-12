«Широка страна моя родная»: полицейские поздравляют южноуральцев с Днем России

Сегодня, 12 июня, вся страна празднует День России – официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации. Он вдохновил сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области на создание видеоролика.

Сотрудники главного управления МВД области для клипа, посвященного Дню России, выбрали легендарную патриотическую песню «Широка страна моя родная», написанную еще в советское время поэтом Василием Лебедевым-Кумачом и композитором Исааком Дунаевским. Вокалисты ансамбля культурного центра ГУ МВД области и сотрудники разных подразделений южноуральских территориальных органов МВД проникновенно исполнили музыкальную композицию, прославляющую огромные просторы нашей Родины и ее замечательных людей.

Впервые День России в стране масштабно отметили 12 июня 1995 года. С тех пор в этот день проходят концерты, конкурсы, фестивали, посвященные великой стране – России, в которой мирно и дружно живут разные народы.

Афиша празднования Дня России в Челябинской области здесь.