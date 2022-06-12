12.06.2022
Южноуральские полицейские записали клип в честь Дня России
11.06.2022
Финны продолжают накачивать Украину оружием
11.06.2022
Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку
11.06.2022
На железнодорожном вокзале Челябинска отметили День России
11.06.2022
В связи с праздниками изменилось расписание курсирования электричек
11.06.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 18 июня
«Широка страна моя родная»: полицейские поздравляют южноуральцев с Днем России
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022