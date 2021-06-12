Школа будущих командиров из Коркино показала, что значит «Сильное поколение России»

В городе Коркино (Челябинская область) прошла патриотическая акция «Сильное поколение России», главными героями которой стали, конечно же, юнармейцы из школы №10.

Взвод «красных беретов» - «Школа будущих командиров» - демонстрацию своих знаний и умений посвятили главному государственному празднику – Дню России, который наша страна отмечает сегодня, 12 июня. Блеснули талантами и физподготовкой ребята на спортивной площадке родного учебного заведения.

Как сообщает официальная группа Юнармии Челябинской области в ВКонтакте, Идея патриотической акции принадлежит заведующей местной библиотекой имени Александра Кердана Зое Фесан. Организаторы и инструкторы мероприятия - командир штаба Юнармии по Коркинскому муниципальному району Амир Мухаметгалимов и руководитель «Школы будущих командиров» Светлана Мухаметгалимова.

Акция с участием юнармейцев состояла из нескольких спортивно-образовательных этапов. Кроме того, организаторы проверили, как хорошо юные коркинцы знают историю своей славной Родины.

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В качестве инструкторов участие в акции также принимали (каждый наставник отвечал за свой этап) сотрудники библиотечной системы города Коркино Дмитрий Петухов, Татьяна Печеркина, командир юнармейского взвода десятой школы Тимур Мухаметгалимов и командир-юнармеец Игорь Федоров.

Песни о России, история родного государства, силовое троеборье, техника метания ножей - вот такие разнообразные этапы были организованы для «Школы будущих командиров» из города Коркино.

Специально приглашенный гость из Челябинска Филипп Венедиктов – руководитель региональной общественной организации «Союз Добровольцев Русской Весны» - обучил юных товарищей навыкам оказания медицинской помощи в условиях ведения боя.