Школьник из Троицка стал победителем конкурса «Ученик года-2021», а магнитогорец – «Лидером года»

Ученик 11 класса средней общеобразовательной школы №3 города Троицка (Челябинская область) Кирилл Вагапов стал абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Ученик года-2021». С победой школьника поздравил губернатор Алексей Текслер. Еще один школьник из региона -

В финал конкурса вышли 100 учащихся 9-11 классов из 38 регионов России. Они соревновались в пяти испытаниях: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», дебаты, ролевая игра и решение различных кейсов. Лучше всех справился с заданиями Кирилл Вагапов.

«Поздравляю с уверенной победой в конкурсе «Ученик года – 2021»! Ты выдержал серьезную конкуренцию, показал себя лучшим среди ста финалистов со всей России, продемонстрировал широкую эрудицию, артистичность, самообладание и по-настоящему спортивное упорство на пути к цели. Пусть эти качества всегда помогают тебе добиваться побед в жизни, учебе и спорте! Успехов, добра и здоровья тебе и твоим близким!», - говорится в поздравлении губернатора Алексея Текслера победителю Кириллу Вагапову.

Один из организаторов конкурса, Российский союз молодежи, отмечает, в финал Кирилл вышел благодаря хорошей успеваемости, успехам в спорте, активной общественной деятельности. Кирилл профессионально занимается легкой атлетикой, а также пробовал себя в других видах спорта (хоккей, гимнастика, баскетбол). Он дважды побеждал на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, при подготовке к которому выучил всю историю Олимпийских игр. Он также занимался цирковым искусством, а сейчас посвящает себя театральной деятельности. По его словам, именно увлечение театром помогло ему максимально раскрыться на конкурсе, свободно чувствовать себя на сцене, управлять голосом. Также Кирилл самостоятельно занимается изучением английского языка, в чем также преуспевает.

В финал престижного конкурса также вышел еще один школьник из Челябинской области - ученик 11 класса гимназии №53 Магнитогорска Александр Гилязов. Он стал победителем в специальной номинации - «Лидер года».

Александр Гилязов активно занимается спортом. Он восемь лет отдал плаванию, стал кандидатом в мастера спорта, побеждал в региональных турнирах и был приглашен во всероссийскую юношескую сборную, также два года увлекается боксом. В учебной деятельности отличился на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву, экономике, где уже четвертый год подряд становится победителем и призером. Также Александр знает три языка: английский, французский, татарский.

Александр является активным участником городского клуба политических дебатов. Он организовывает мероприятия от Российского движения школьников, занимается волонтерской деятельностью. Саша признался, что будущая профессия связана с управлением.

Конкурс является совместным проектом Российского Союза Молодежи, правительства Ульяновской области и УГПУ имени И.Н. Ульянова, реализующимся при поддержке Минпросвещения РФ.

Как рассказал председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий, участники презентовали традиции и обычаи народов своего региона и проходили краеведческий тест. «Ребята отлично знают историю и культуру своей малой родины. Кстати, эту номинацию можно считать и обращением к теме будущего года, который в нашей стране объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В этом и особенность наших проектов», - отметил Павел Красноруцкий.

ФОТО: Российский Союз молодежи