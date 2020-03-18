Школьникам Челябинской области привьют полезные для окружающей среды экопривычки

Учителям Челябинской области помогут провести уроки о раздельном сборе мусора «Разделяй с нами». Присоединиться к экологической акции южноуральских педагогов приглашает фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА» и общественная организация «ЭКА».

Как отмечают в пресс-службе минэкологии региона, организаторы готовы обеспечить школы всеми необходимыми методическими материалами.

Уроки предусматривают интерактивные задания, в ходе которых школьники будут осваивать экопривычки и научатся сокращать количество бытовых отходов, а также примерят на себя роль государственных деятелей, бизнесменов и ученых. Специальной подготовки проведение уроков не требует. Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и бесплатно получить готовый комплект материалов для проведения серии из четырех уроков.

В набор входят анимированная презентация, методический гид, материалы для проведения игровых заданий и раздаточный материал. Предоставив фотоотчет экоуроков, ведущие получат именные дипломы и благодарственные письма. Лучшие фотографии попадут в открытый общероссийский онлайн-альбом.

По словам организаторов, к проекту уже присоединились свыше 25-ти тысяч учителей со всей России. Участие в экоуроках приняли около 720-ти школьников. Акция продлится до начала июня.

Просветительские уроки «Разделяй с нами» проходят при поддержке минприроды и министерства просвещения РФ.