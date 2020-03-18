ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Разделяй с нами

Школьникам Челябинской области привьют полезные для окружающей среды экопривычки

Общество
Сегодня, 11:30

Учителям Челябинской области помогут провести уроки о раздельном сборе мусора «Разделяй с нами». Присоединиться к экологической акции южноуральских педагогов приглашает фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА» и общественная организация «ЭКА».

Как отмечают в пресс-службе минэкологии региона, организаторы готовы обеспечить школы всеми необходимыми методическими материалами.

Уроки предусматривают интерактивные задания, в ходе которых школьники будут осваивать экопривычки и научатся сокращать количество бытовых отходов, а также примерят на себя роль государственных деятелей, бизнесменов и ученых. Специальной подготовки проведение уроков не требует. Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и бесплатно получить готовый комплект материалов для проведения серии из четырех уроков. 

В набор входят анимированная презентация, методический гид, материалы для проведения игровых заданий и раздаточный материал. Предоставив фотоотчет экоуроков, ведущие получат именные дипломы и благодарственные письма. Лучшие фотографии попадут в открытый общероссийский онлайн-альбом.

По словам организаторов, к проекту уже присоединились свыше 25-ти тысяч учителей со всей России. Участие в экоуроках приняли около 720-ти школьников. Акция продлится до начала июня.

Просветительские уроки «Разделяй с нами» проходят при поддержке минприроды и министерства просвещения РФ.

 

Отправить новость
Сегодня, 00:20
Ректор Челябинской медакадемии: Пока нет оснований переходить на дистанционное обучение
Вчера, 23:06
В Магнитогорске школьников учат грамотному потреблению
Вчера, 22:57
В УРФО зарегистрирован второй случай коронавируса
Вчера, 17:46
Ушел из жизни главный редактор агентства «Урал-пресс-информ» Валерий Иванов
Вчера, 17:08
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Вчера, 16:41
На трассах Челябинской области с 15 апреля ограничат движение большегрузов
Вчера, 16:06
В Челябинской области заключены все контракты на ремонт дорог по нацпроекту БКАД
Вчера, 15:58
ЮУрГУ пока работает в обычном режиме, но в любой момент готов перейти на дистант
Вчера, 15:39
Южноуральским девятиклассникам перенесли экзамен по математике
Вчера, 14:49
Наталья Котова оценила ход строительства путепровода на Дарвина
Общество
Сегодня, 10:22
Сегодня Магнитогорский техуниверситет переходит на дистанционное обучение
Общество
Сегодня, 10:53
Дороги не будет!
Челябинцев ждут на слушаниях по вопросу планировки территории в границах Набережной
Новости
Сегодня, 11:16
Общество
Компания «Интерсвязь» продолжает цифровизацию Южного Урала
Сегодня, 11:11
Федерация
Сетям рекомендовали уйти в онлайн
Сегодня, 10:37
Федерация
В России утверждена дата референдума по поправкам в Конституцию
Сегодня, 09:48
Культура
Работники культуры отметят свой профпраздник в Трехгорном
Сегодня, 09:26
Экономика
В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:16
Общество
Компания «Интерсвязь» продолжает цифровизацию Южного Урала
Вчера, 17:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Вчера, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
16.03.20 17:50
Общество
Челябинск готовят к достойному приему осадков и очищают от грязи и пыли
16.03.20 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика