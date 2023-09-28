Школьники из Челябинской области смогут пройти бесплатное обучение веб-дизайну

МТС запускает бесплатную образовательную программу в сфере информационных технологий на онлайн-платформе «Поколение М». Школьники из Челябинской области смогут в формате воркшопов освоить все этапы создания веб-сайта, начиная от формирования концепции и дизайна, заканчивая оптимизацией. По итогам обучения участники выполнят практическое задание, которое включат в портфолио, и получат сертификат о прохождении курса. Авторы самых ярких проектов будут приглашены на стажировку в МТС.

Онлайн-курс, разработанный ИТ-командой МТС для образовательной платформы «Поколение М», рассчитан на школьников разного уровня подготовки. Программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников, которые уже владеют базовыми навыками веб-дизайнера, предусмотрено более глубокое погружение в продвинутые техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов. Участники будут изучать лучшие практики и тренды, а также получат возможность работать с продвинутыми функциями программ Readymag, Tilda и Figma. Кроме того, они освоят UX-дизайн и инструменты тестирования пользовательского опыта.

«В Челябинской области живет много таланливой и творческой молодежи, мы убеждались в этом не раз во время проведения различных конкурсов проекта «Поколение М». Уверен, ИТ-направление также откликнется нашим ребятам и многие присоединятся к школе веб-дизайна, которая поможет поделиться с детьми и подростками нашими знаниями и экспертизой в сфере информационных технологий, а также сформировать сообщество начинающих и будущих ИТ-специалистов. Нам важно, чтобы юные жители Южного Урала могли познакомиться с ИТ-профессиями и попробовать свои силы как можно раньше», - отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Обучение рассчитано на два месяца, за это время южноуральские школьники смогут пройти шесть модулей, в каждом из которых их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание от МТС: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики будет ИТ-команда МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в МТС.