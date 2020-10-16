Школьники из Кыштыма победили во всероссийском конкурсе, благоустраивая родной город

Школьники из Кыштыма (Челябинская область) Василий Щеглов и Анастасия Устинова стали победителями конкурса «Добро не уходит на каникулы».

Участвуя в конкурсе, ребята облагораживали городские дворы, высаживали цветы, ремонтировали скамейки, убирали мусор во дворах. Четырнадцатилетний Василий, который уже третий раз участвует в данном конкурсе, самостоятельно чинил скамейки во дворе. Анастасия, которая сейчас учится в шестом классе, самостоятельно обращалась в управляющие компании. Директор ТСЖ «Уют» Александр Рогов выделил краску для покраски качелей, а руководитель управляющей компании Николай Дубинин заменил полотно у лавочки, девочка же по своей инициативе прополола под лавочкой сорняки.

Уже в 12 лет Настя стала настоящей знаменитостью в своём городе. Она обеспечила школьников, пострадавших от наводнения канцелярией. Организовала акции по сбору батареек и пластиковых крышечек в ходе акции «Крышки добра». Поэтому выполнить задание по экологии и оказанию помощи людям ей было несложно. Для этого Настя сотрудничала с фондом «Старость в радость», отправив пожилым людям 10 писем с поздравлениями с днём рождения.

Помимо этого, Анастасия и Василий помогли фонду помощи животным "Подари надежду".

Также Василий разработал памятки о безопасности на водоёмах и распространил их по почтовым ящикам, а также снял ролик о правилах поведения на воде. В рамках номинации "Сохранение культурного наследия" он рассказал об истории своей семьи на фоне исторических достопримечательностей Кыштыма.

Создавать и монтировать видео Василию помогала старшая сестра, а мама помогла придумать, как сделать одно из заданий:

«В моей семье все волонтеры. Мама руководит студенческим волонтерским центром, сестра уже 6 лет является волонтером, папа тоже всегда поддерживает наши идеи и помогает нам. Я решил попробовать проявить себя и конкурс очень помогает в этом. Я принимаю в нем участие уже третий раз, но только сейчас попал в число победителей», – рассказал Василий.

Конкурс «Добро не уходит на каникулы» проходил при поддержке Российского движения школьников. Победители конкурса получат памятные подарки.