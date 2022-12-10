Школьники в Челябинске узнают о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I

Мультимедийный парк «Россия – моя история» в Челябинске подготовил новогоднюю программу для школьников «А о Петре ведайте...», в ходе которой ребята узнают о традициях празднования Нового года, поучаствуют в «Петровской ассамблее» и отправятся в виртуальное путешествие.

Как пояснили в историческом парке, новая новогодняя программа - это удивительное приключение в мир традиций, которые появились при Великом Императоре.

Школьники смогут узнать о традициях празднования Нового года, появившихся по указу Петра I, принять участие в игре «Петровские ассамблеи» или отправиться в VR-путешествие по деятельности императора.

По завершении программы каждый получит небольшой тематический сувенир.

Все желающие школьники смогут стать участниками программы вплоть по 10 января 2023 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на первое января ввёл в России Петр I. До этого, с принятия христианства в 988 году, его отмечали первого марта, а в 1492 году первого сентября, сообщает портал «Культура. РФ». Тогда летоисчисление шло по византийской системе, «от сотворения мира» - от 5508 года до нашей эры.

В конце декабря 1699 года Петр I издал именной указ № 1736 «О праздновании Нового года». Он ввел новую систему исчисления - от Рождества Христова, и 7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом.

Указ предписывал праздновать Новый год указ по образу и подобию европейских держав. В документе были обозначены и первые традиции проведения торжества.

Новый 1700 год в Москве отмечали неделю. В «первый день года» на соборной площади Московского Кремля проходила церемония «О начатии нового лета» и церковная служба «На летопровождение» при участии патриарха, царя, знати. Каждый вечер в течение семи дней возле Кремля гремели пушки.

Предписывалось украшать большие улицы, дома и ворота еловыми, сосновыми, можжевеловыми деревьями или хвойными ветками.

Горожане «в знак веселия» должны были поздравлять друг друга с Новым годом, а по ночам по вечерам жечь солому и хворост, зажигать смоляные бочки, также палить из мушкетов и ружей.

При Елизавете I появилась традиция новогодних балов-маскарадов, во времена Екатерины II - обмен подарками и особенный праздничный стол, а в XIX веке другие атрибуты праздника - шампанское, елочные украшения, открытки. В 1852 году в здании петербургского Екатерингофского вокзала - увеселительного павильона - установили первую публичную елку.

В 1918 году большевики перешли на западный, григорианский календарь и отменили празднование Нового года. Разница между старым и новом стилем времяисчисления (13 дней) привела к появлению неофициального праздника - старый Новый год (отмечается с 13 на 14 января). Но люди продолжали «подпольно» отмечать новогодний праздник - ставить елки и дарить детям подарки.

В 1935 году Новый год вернули. Спутниками веселья постепенно стали Дед Мороз и его внучка Снегурочка, мандарины и оливье, новогодние огоньки и бой курантов, торжественная речь руководителя страны и праздничные песни.