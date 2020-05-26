ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Шквалистый ветер оставил без электроснабжения порядка 27 населенных пунктов в Челябинской области

Общество
Сегодня, 11:14
Автор: 
Олеся Денисова

Шквалистый ветер, пронесшийся 25 мая по Челябинской области, оставил без электроснабжения порядка 27 небольших населенных пунктов, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала «Челябэнерго».

По данным Челябинского Гидрометцентра, 25 мая в большинстве районов области отмечалось усиление ветра до 15-22 метров в секунду. В дневные часы воздух прогревался до плюс 30-37 градусов. В горных и северных районах было чуть прохладнее – плюс 24-28 градусов.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, под удар стихии попали в большей степени энергообъекты распределительной сети, расположенные в Каслинском, Верхнеуфалейском, Аргаяшском, Сосновском районах, а также в Кыштымском и Коркинском городских округах. Без света остались 8 тысяч 200 человек

В ликвидации последствий стихии было задействовано девять бригад в составе 34 человека, 11 единиц спецтехники, для электроснабжения социально значимых объектов задействованы дизель-генераторы.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-220-0-220.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 11:12
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Происшествия
Сегодня, 11:02
В Челябинске водитель иномарки сбил школьника
Экономика
Сегодня, 10:50
Минсоц Челябинской области прекратил прием заявлений на благотворительную помощь
Общество
Сегодня, 10:24
В Челябинске сотрудники ГИБДД не допустили проведение нелегальных автогонок
Вчера, 17:45
Как выбрать бандаж для колена
Вчера, 14:54
Цифровой двойник поможет челябинским властям разобраться с ларьками
Вчера, 14:36
Попугай из челябинского приюта по кличке «Ленин» оказался «Крупской»
Вчера, 13:25
Напутствия выпускникам Челябинской области
Вчера, 12:56
Исторический музей приглашает на «последний звонок»
Вчера, 12:31
В Челябинске за сутки умерло два пациента с коронавирусом
Вчера, 12:28
Наталья Котова поручила обеспечить безопасность челябинцев во время прогулок
Вчера, 11:45
В Челябинской области выросло суточное число выздоровевших пациентов с коронавирусом
Вчера, 10:55
Вопрос организации на Советской и Пушкина в Челябинске двустороннего движения взят в работу
Вчера, 10:46
В Челябинске последний звонок прозвучит для шести тысяч одиннадцатиклассников
Культура
Сегодня, 11:13
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Константин Калошин
Экономика
Сегодня, 10:01
ММК вошел в тройку самых выгодных для акционеров металлургических компаний мира
Новости
Сегодня, 11:12
Общество
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Сегодня, 11:02
Происшествия
В Челябинске водитель иномарки сбил школьника
Сегодня, 10:24
Общество
В Челябинске сотрудники ГИБДД не допустили проведение нелегальных автогонок
Вчера, 18:47
Среда обитания
Минэкологии: Проверка законности строительства на берегу Тургояка продолжается
Вчера, 17:32
Федерация
За сутки в России подтверждено 8946 случаев коронавируса
Материалы рубрики
Сегодня, 11:12
Общество
Компания «Интерсвязь» адаптируется к режиму самоизоляции пользователей
Сегодня, 10:24
Общество
В Челябинске сотрудники ГИБДД не допустили проведение нелегальных автогонок
Вчера, 14:36
Общество
Попугай из челябинского приюта по кличке «Ленин» оказался «Крупской»
Вчера, 10:18
Общество
Мэрию и управление образования Еткульского района ждут повторные проверки
22.05.20 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика