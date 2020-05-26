Шквалистый ветер оставил без электроснабжения порядка 27 населенных пунктов в Челябинской области

Шквалистый ветер, пронесшийся 25 мая по Челябинской области, оставил без электроснабжения порядка 27 небольших населенных пунктов, которые запитаны от электросетевой инфраструктуры филиала «Челябэнерго».

По данным Челябинского Гидрометцентра, 25 мая в большинстве районов области отмечалось усиление ветра до 15-22 метров в секунду. В дневные часы воздух прогревался до плюс 30-37 градусов. В горных и северных районах было чуть прохладнее – плюс 24-28 градусов.

Как сообщили в пресс-службе Челябэнерго, под удар стихии попали в большей степени энергообъекты распределительной сети, расположенные в Каслинском, Верхнеуфалейском, Аргаяшском, Сосновском районах, а также в Кыштымском и Коркинском городских округах. Без света остались 8 тысяч 200 человек

В ликвидации последствий стихии было задействовано девять бригад в составе 34 человека, 11 единиц спецтехники, для электроснабжения социально значимых объектов задействованы дизель-генераторы.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов, а также узнать о ходе восстановительных работ можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-220-0-220.