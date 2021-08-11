Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»

В Челябинске прошли финальные сражения кибертурнира «За Танкоград» в пяти киберспортивных дисциплинах. Организаторами мероприятия выступили компания «Ростелеком» и Федерация компьютерного спорта России.

В отборочных боях соревновались 200 геймеров Челябинской области. Кибербои прошли в следующих игровых дисциплинах: World of Tanks, CS:GO, DOTA-2, Tekken-7 и Hearthstone. Финалистами турнира «За Танкоград» в соответствующих дисциплинах стали сильнейшие команды региона: Fate_gaming, Top4troicka, «Дорогу молодым», а также по итогам отборов были выбраны самые яркие игроки в играх Tekken-7 и Hearthstone Гарик Галоян и Артур Веретенников.

На торжественном открытии министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов подчеркнул, что проведение соревнований по киберспорту стало возможным благодаря бурному развитию цифровых технологий в последние двадцать лет.

— Россия стала первой страной в мире, которая официально признала киберспорт. Сегодня кибератлеты становятся примером для миллионов молодых людей, — говорит Игорь Фетисов. — В мае в Челябинске прошел Чемпионат России по компьютерному спорту, и южноуральским киберспортсменам удалось стать призерами соревнований. Я рад, что челябинцы достойно представляют наш регион на таких турнирах.

— Качественный и надежный интернет важен сегодня не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю, — считает директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев. — В Челябинской области мы модернизировали более 13,5 тысяч километров сетей, заменив их на современные оптоволоконные линии. Оптика позволяет нашим пользователям выходить в интернет на высоких скоростях. А тариф «Игровой», созданный специально для геймеров, поможет реализовать самые смелые игровые стратегии. Его преимущества − высокая скорость, низкий пинг и дополнительные игровые бонусы для поклонников World of Tanks (12+): премиум-аккаунт, танк 8 уровня и полностью обученный танковый экипаж.

В финале участники турнира получили призы и промокоды на 90 дней бесплатного просмотра фильмов и сериалов в видеосервисе Wink от компании «Ростелеком». Финалисты дисциплины World of Tanks выиграли также игровое золото от производителя игр Wargaming. Команды победителей будут представлять Челябинскую область на Кубке России по киберспорту в составе сборной Челябинска.