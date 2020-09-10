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Силовики Челябинской области сегодня предотвратят теракт на границе с Казахстаном

Общество
Сегодня, 09:56
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области сегодня, десятого сентября, силовики проводят командно-штабное учение «Рельеф-2020», отрабатывая алгоритм совместных с органами власти действий при совершении теракта на приграничной территории.

КШУ «Рельеф» в граничащем с Казахстаном Троицком районе, предусматривающее в том числе проведение контртеррористической операции с элементами пограничной операции, организовано региональным оперативным штабом.

В «Рельефе» принимают участие силы и средства пограничного управления, управления ФСБ России по Челябинской области, региональных структур МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии региона и Троицкого муниципального района.

Руководит КШУ «Рельеф-2020» начальник регионального УФСБ России генерал-лейтенант Сергей Сизов, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в оперативном штабе Челябинской области.

Отметим, десятого июня этого года оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) провел командно-штабное учение «Метель-2020», которая была посвящена отработке вопросов обеспечения безопасности при подготовке и проведении отдельных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.

Открыл 2020-й год в Челябинской области антитеррористический «Набат». Тактико-специальное учение состоялось в конце февраля и продлилось два дня. Участие в нем также приняли все силовые структуры региона. Только если «Метель» проходила в формате совещания, то «Набат», что называется, в «поле».

В течение года оперативный штаб региона проводит четыре КШУ. «Рельеф» - третье по счету. Осталось еще одно.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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