Системы цифровой аналитики внедряет на Урале компания «Интерсвязь»

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала - компания «Интерсвязь» продолжает внедрение систем цифровой аналитики, основанных на технологиях искусственного интеллекта.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, нейросеть уже научилась детектировать дорожно-транспортные происшествия на опасных участках дорог, регулировать автомобильный трафик, а также самостоятельно выявлять среди миллионов абонентов тех, кому необходима консультация по вопросам предоставления цифровых услуг.

Специалисты компании «Интерсвязь» постоянно совершенствуют системы цифровой аналитики, делающие жизнь пользователей комфортнее и безопаснее. В Челябинске для системы «Улицы онлайн» установлено более сотни камер видеонаблюдения. Многие из них способны определять ДТП и экстренно сообщать о них в ГИБДД. Только в 2019 году система зафиксировала 106 дорожно-транспортных происшествий, о которых сразу сообщила в полицию. Это позволяет правоохранителям быстрее реагировать на вызовы и предпринимать необходимые профилактические меры на аварийно опасных участках.

Также искусственный интеллект способен в реальном времени анализировать загруженность крупных дорожных развязок и оптимизировать работу светофоров, чтобы избежать образования пробок. Камеры фиксируют интенсивность потока, а искусственный интеллект меняет фазы светофоров, увеличивая пропускную способность на 12%. При этом система в будущем сможет не только работать в реальном времени, но и полноценно предсказывать ситуацию на основе накопленной информации или метеорологических условий.

По словам начальника автоматизированной системы управления дорожного движения Юрия Воителева, в Челябинске на отдельных участках эти решения уже реализованы. Так, Комсомольский проспект и проспект Комарова работают в режиме адаптивного управления. Здесь ведётся анализ дорожного трафика, а по его результату в зависимости от интенсивности движения меняется режим работы светофора. Система искусственного интеллекта пока функционирует в тестовом режиме, но уже показывает высокую эффективность в уменьшении плотности дорожного трафика.

Как рассказал руководитель центра технического сервиса абонентов компании «Интерсвязь» Антон Примаков, также компания «Интерсвязь» внедряет систему цифрового оператора call-центра.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект сам определяет абонентов, которым необходима консультация по оплате за цифровые услуги, и подробно им все разъясняет. При этом робот не звонит всем подряд, а только тем, кто действительно в этом нуждается. Система учитывает несколько десятков факторов поведения человека, в том числе и количество его обращений в компанию, период обращений и специфику вопросов.