Ситуацию на дорогах области будут контролировать мотовзводы ГИБДД на «БМВ»

В Челябинске и Магнитогорске (Челябинская область) к службе приступили мотовзводы ГИБДД.

Они возобновили работу в весенний период в целях профилактики аварийности, в том числе ДТП с участием мототранспорта. Мотовзводы созданы по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области Андрея Сергеева.

«Данное подразделение отличается мобильностью и оперативностью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий и к местам возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации и проведения распорядительно-регулировочных действий. Кроме того, мотопатрули дорожно-патрульной службы эффективны при выявлении грубых нарушений правил дорожного движения», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

На патрульные мотоциклы БМВ нанесена специальная цветографическая схема, есть проблесковые маяки с громкоговорящим устройством и средства глобального позиционирования.