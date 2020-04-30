Ситуацию на дорогах области будут контролировать мотовзводы ГИБДД на «БМВ»
В Челябинске и Магнитогорске (Челябинская область) к службе приступили мотовзводы ГИБДД.
Они возобновили работу в весенний период в целях профилактики аварийности, в том числе ДТП с участием мототранспорта. Мотовзводы созданы по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области Андрея Сергеева.
«Данное подразделение отличается мобильностью и оперативностью прибытия на места дорожно-транспортных происшествий и к местам возникновения дорожных заторов с целью их ликвидации и проведения распорядительно-регулировочных действий. Кроме того, мотопатрули дорожно-патрульной службы эффективны при выявлении грубых нарушений правил дорожного движения», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
На патрульные мотоциклы БМВ нанесена специальная цветографическая схема, есть проблесковые маяки с громкоговорящим устройством и средства глобального позиционирования.
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