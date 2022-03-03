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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.03.2022

В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на стройке упал башенный кран. Крановщик погиб на месте. ЧП произошло сего
03.03.2022

В Челябинске крановщик погиб после падения башенного крана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.03.2022

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03.03.2022

Челябинские силовики задержали районного депутата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

В Челябинске в пятницу планируется отключение светофоров на шести перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях
СКР
массовые акции
Общество
03.03.2022 18:20

СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях

В социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций в России, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, сообщает Следственный комитет РФ.

«Практика прошлых лет показывает, что организаторы подобных мероприятий сами на них не являлись, наблюдая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа, и координируя происходящее через социальные сети и мессенджеры. Те же, кто приходил на такие несанкционированные сборы, нередко попадали под влияние провокаторов и иных лиц, совершавших незаконные действия, в том числе в отношении представителей правопорядка. Это влекло серьезные правовые последствия для всех участников», - подчеркнули в СКР.

В Следственном комитет напомнили, что за участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет, а их организация - до 15-ти лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до трех лет лишения свободы.

«Обращаясь к молодежи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем», - отметили в СК России.

СКР
массовые акции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Почти 80 процентов акций ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область), находившихся во владении
03.03.2022

Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области создают оперативный штаб по координации работы в части оказания помощи граж
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
03.03.2022

В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на стройке упал башенный кран. Крановщик погиб на месте. ЧП произошло сего
03.03.2022

В Челябинске крановщик погиб после падения башенного крана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предстоящие длинные выходные не окажут влияния на размер заработной платы жителей Челябинской обл
03.03.2022

Как предстоящие выходные и праздник скажутся на размере зарплаты южноуральцев

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство труда и социальных отношений России разъяснило, как увеличить оплату больничного сот
03.03.2022

Минтруд и ФСС разъясняют, как увеличить оплату больничного после выхода из декрета
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.03.2022

СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области создают оперативный штаб по координации работы в части оказания помощи граж
Общество

В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР

03.03.2022
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В Аршинском заказнике задержаны любители «покатушек»

02.03.2022 09:57

Погибшего во время спецоперации на Украине южноуральского офицера похоронят на Градском кладбище Челябинска

02.03.2022 09:41

ММК отметил сотрудников, обеспечивающих качество продукции для автопрома

01.03.2022 22:08

Связи не будет: челябинский облсуд отказал адвокату Алексея Абаимова в удовлетворении апелляционной жалобы

01.03.2022 21:49

Девочка, которую прохожие пытались забрать у пьяной матери в Челябинске, изъята из семьи

01.03.2022 21:11

В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

01.03.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на второе марта

01.03.2022 17:47

Днем в среду в Челябинской области тепло и без осадков

01.03.2022 17:46

Немецкие политики о ситуации на Украине

01.03.2022 17:40

Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра