СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях

В социальных сетях и средствах массовой информации вновь обсуждается проведение в ближайшие дни возможных массовых акций в России, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой, сообщает Следственный комитет РФ.

«Практика прошлых лет показывает, что организаторы подобных мероприятий сами на них не являлись, наблюдая за происходящим со стороны, иногда из-за рубежа, и координируя происходящее через социальные сети и мессенджеры. Те же, кто приходил на такие несанкционированные сборы, нередко попадали под влияние провокаторов и иных лиц, совершавших незаконные действия, в том числе в отношении представителей правопорядка. Это влекло серьезные правовые последствия для всех участников», - подчеркнули в СКР.

В Следственном комитет напомнили, что за участие в несанкционированных массовых акциях законом предусмотрена ответственность. При этом участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет, а их организация - до 15-ти лет. В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием сети Интернет законом установлено наказание до трех лет лишения свободы.

«Обращаясь к молодежи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем», - отметили в СК России.