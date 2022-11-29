Скоков привел нового зама из Краснодарского края

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков представил нового исполняющего обязанности заместителя начальника главка. Им стал полковник полиции Николай Савенко.

Руководитель областного полицейского главка поздравил Николая Савенко и выразил уверенность, что его профессионализм, высокая ответственность и организаторские способности позволят правильно выстроить работу кадрового подразделения. Кроме того, имеющийся опыт и наработки необходимо сохранить и преумножить. Михаил Скоков поставил задачи по созданию комфортных условий службы и обеспечению благоприятного психологического климата в коллективах органов внутренних дел Южного Урала.

Полковник полиции Николай Савенко прибыл в Челябинскую область из ГУ МВД России по Краснодарскому краю, где занимал должность заместителя начальника управления по работе с личным составом – начальника отдела комплектования. Службу в органах внутренних дел Савенко начал в 1998 году, весь его трудовой путь связан с работой в кадровых подразделениях, имеет большой опыт морально-психологической работы. Окончил Краснодарский юридический институт МВД России и Московский социально-психологический институт. Женат, воспитывает троих детей.