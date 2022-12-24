Скоков: В Челябинской области недостаточно специальных мест для запуска фейерверков

На сегодняшний день в Челябинской области недостаточно специально выделенных территорий для запуска фейерверков и жителям неудобно до них добираться. На этот факт обратил внимание начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков и озвучил ряд рекомендаций.

Вопрос определения для горожан специальных территорий, предназначенных для запуска фейерверков и салютов, был рассмотрен на совещании в региональном полицейском главке, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Главный полицейский Южного Урала Михаил Скоков отметил, что на сегодняшний день специально выделенных территорий для запуска фейерверков и салютов в регионе явно недостаточно, к тому же людям не всегда комфортно до них добираться. Зачастую жители используют приобретенные пиротехнические изделия высокого класса опасности во дворах жилых домов, в результате – рискуют не только своими жизнями и здоровьем, но и подвергают опасности окружающих.

«Необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос и в несколько раз увеличить количество таких мест для южноуральцев, - сказал Михаил Скоков, обращаясь в представителям регионального МЧС и руководителям территориальных органов полиции. - Следует создать комфортные условия для граждан и одновременно предусмотреть максимальные меры безопасности».

Для обеспечения безопасности жителей, сотрудникам полиции совместно с представителями муниципалитетов необходимо определить дополнительные площадки, обеспечить их охрану и предусмотреть дежурство не только сотрудников полиции, но и инструкторов по безопасности, проинформировав местных жителей о появившихся новых местах, поручил Михаил Скоков.

В прошлом году в Челябинске можно было запускать фейерверки в 12-ти специально отведенных местах. В этом году официально это информация пока не озвучена.

Напомним, за использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Если при использовании пиротехнических игрушек будет причинен значительный вред здоровью или имуществу окружающих, нарушителям может грозить и уголовная ответственность. В случае совершения данного правонарушения подростком младше 14-ти лет к административной ответственности привлекут родителей.

Челябинцам, решившим порадовать себя и близких салютом, нужно знать, что реализация петард и фейерверков разрешена только в специализированных магазинах.

«Сертификат соответствия» должен быть у каждого продавца, в этом документе указывают код выбранного фейерверка и класс его опасности. Продавец должен по требованию покупателя предъявить сертификат качества, гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензию на продажу пиротехники.

При покупке пиротехники нужно обязательно посмотреть на срок годности изделия – просроченные могут не сработать или привести к серьезным травмам.