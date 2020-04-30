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Сколько праздничных и выходных дней ждет южноуральцев

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 11:54
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области, как и всех россиян, ждут два периода майских праздничных и выходных дней.

Сегодня, 30 апреля, завершается сокращенная рабочая неделя. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня перед праздником уменьшается на один час.

В пятницу, первого мая, начнутся пятидневные каникулы. Южноуральцы будут отдыхать с первого по пятое мая – с пятницы по вторник.

Далее россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Напомним, президент Владимир Путин свои Указом установил шестое, седьмое и восьмое мая нерабочими днями. «Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в документе.

Этот Указ не распространяется на ряд организаций, в том числе имеющие непрерывное производство, обеспечивающие жителями продуктами и товарами первой необходимости, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС, и неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, ряд финансовых организаций, медицинских и иные структуры, определенные решениями субъектов.

После трехдневной рабочей недели у россиян будет три дня выходных в связи с празднованием Дня Победы - с 9 по 11 мая. За ними вновь наступит короткая рабочая неделя (четыре дня) – с 12 по 15 мая

Следующая сокращенная рабочая неделя ждет россиян в июне – они отработают четыре дня – с восьмого по 11 число – и затем уйдут на трехдневные выходные с связи с празднованием Дня независимости России. Он в этом году будет отмечаться с 12 по 14 июня (с пятницы по воскресенье).

Еще одна в 2020 году сокращенная рабочая неделя придется на ноябрь. День народного единства, который выпал на среду, «разобьет» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со второго по третье и с пятого по шестое.

Последняя рабочая неделя 2020 года пока ожидается четырехдневной (если 31 декабря не сделают выходным днем). Первое января 2021 года выпало на пятницу.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает, что привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни возможно только в случаях и порядке, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Нормы оплаты труда в выходные дни установлены статьей 153 Трудового кодекса РФ.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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