10.06.2022
Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район
10.06.2022
После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта
10.06.2022
На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура
10.06.2022
Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%
10.06.2022
Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей
10.06.2022
В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов
Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске
10.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
09.06.2022
На День России в Челябинске установят 8-метровый флаг
12.06.2021
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
11.06.2021
В Челябинской области в связи с праздником изменят график движения электричек
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022