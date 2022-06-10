Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске

Региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» приняло участие во всероссийской акции «Славим тебя, Россия!», приуроченной к Дню России.

Накануне праздника справедливороссы вышли на улицы Челябинска и Копейска с плакатами, на которых были портреты находящихся сейчас на Украине воинов. Прохожие сразу обращали на них внимание, ведь тема специальной операции волнует сегодня практически каждого. Пикеты памяти и поддержки разместились в самых оживленных местах городов.

На пешеходной Кировке к справедливороссам подошли дети, у которых начались каникулы. Руководитель фракции «СР» в Заксобрании Василий Швецов рассказал им об истории появления Дня России. О том, что ровно 30 лет назад в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете России.

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«Сегодня суверенитет страны отстаивают наши солдаты, участвующие в спецоперации на Украине. Мы предлагали горожанам внимательно всмотреться в лица этих ребят и девушек. Они защищают каждого из нас, не жалея часто своей жизни. А мы можем поддержать их нашим единством и сплоченностью», – сказал один уз участников акции, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании Василий Швецов.

Участники акции раздавали челябинцам и копейчанам ленточки триколора. Всего в акции приняли участие больше шестидесяти членов партии и активистов «Молодежи Справедливой России».