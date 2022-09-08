«Смотрим на оптимизацию затрат»: как бизнесмены научились экономить на закупках и быстро получать товары

Корпоративные закупки можно назвать отдельным видом бизнес-искусства. Не так просто найти поставщиков, которые дают большой выбор товаров по оптимальной цене и быстро доставляют. К тому же, нельзя выработать план и работать по нему вечно: обстоятельства постоянно меняются, поэтому приходится лавировать между предложениями и выбирать лучшее. Бизнесмены рассказали, как у них идет процесс закупки, что изменилось с начала 2022 года и какие приоритеты они для себя ставят. О лайфхаках и трендах подробнее читайте в статье:

Расставлять приоритеты и закупать только необходимое

Даже крупный бизнес не может рисковать, покупая то, что влечет за собой финансовые потери. Любой предприниматель тщательно считает деньги и правильно делает. Одни копят на подушку безопасности, которую можно потратить в экстренных случаях, другие пытаются оптимизировать процессы, чтобы не повышать цены. Чтобы сэкономить, важно определить, без каких позиций не обойтись, а потом составить план, что нужно купить.

Результаты недавнего опроса b2b клиентов Ситилинка, в котором приняли участие более 200 компаний, показали, что более половины компаний поменяли свой подход к планированию закупок за последние полгода и оптимизируют затраты. Компании стали меньше заказывать впрок, отдавая предпочтение закупкам под конкретные потребности бизнеса.

Не экономить на открытии и расширении бизнеса

Чем мощнее старт нового дела, тем проще будет в будущем. На чем точно нельзя экономить в начале своего бизнес-пути, так это на первых закупках, чтобы потом тратиться только на самое необходимое.

— У нас сейчас идет расширение, и мы открываем новые магазины одежды. Сейчас будет достаточно большая закупка, но это где-то 10% от того, что мы приобрели в начале года. Чтобы качественно оборудовать магазин, нужны компьютеры, мониторы для сотрудников, офисная техника (принтеры и МФУ), роутеры и коммутаторы, торговое оборудование, видеонаблюдение, бытовая техника для организации питания персонала, — отметил Дмитрий Крутов, руководитель группы системных администраторов ООО «Сударь».

Закупать одни и те же бренды

Некоторые бизнесмены считают, что если вы традиционно закупали в компанию технику одной марки, не стоит изменять ей с другими. Легче пользоваться компьютерами определенного бренда, чтобы отдавать их на ремонт в одно и то же место.

— Стараемся сохранить те же бренды техники, которые покупали ранее. Процесс ремонта оборудования проходит проще и быстрее, если производить его в одном центре, — добавил Дмитрий Крутов, руководитель группы системных администраторов ООО «Сударь».

Заказывать не только товар, но и услуги у одного поставщика

По словам представителя онлайн-ритейлера Ситилинк Екатерины Максимовой, в компании уже давно наблюдают, как предприниматели покупают товар и одновременно заказывают услуги сборки или установки. В последнее время этот тренд стал более популярным, потому что является хорошей антикризисной мерой, так как экономятся средства и ресурсы. К тому же, проще заказать услугу у проверенного поставщика и получить гарантию на итоговый результат, чем работать с несколькими компаниями и увеличивать риски.

— В целом приобретая товар вместе с услугой можно получить гораздо больше плюсов: более выгодные цены, четкие сроки работ, сокращение трудозатрат на работу с несколькими поставщиками, а главное — финальный результат. Ситилинк предлагает хорошие цены и на товар, и на услугу, у нас часто проводятся акции на покупку услуг вместе с товаром, — поделилась Екатерина Максимова, руководитель развития сервисного направления для бизнеса компании Ситилинк.

Искать поставщиков с большим ассортиментом и высокой скоростью доставки

— Мы занимаемся различными видами строительства для частных и государственных компаний. От тендера и конкретного заказа зависит состав необходимого товара, под каждый проект нужны разные инструменты, оснащение и материалы. В Ситилинке мы закупаем технику: компьютеры и ноутбуки, бесперебойники и сопутствующие к технике товары. Удобно, что есть все сразу в наличии, — прокомментировал Григорий Павлов, инженер по снабжению ООО «Электролид».

Не все предприниматели выбирают поставщика по стоимости товаров, один из ключевых показателей — насколько быстро он сможет привезти заказ.

— Цена не всегда играет ключевую роль, иногда нам необходим товар в кратчайшие сроки, тогда на первый план выходит сервис. Мы давно работаем с Ситилинком, и за счет развитой сети пунктов по всей России, всегда можно получить товар оперативно, — рассказал Василий Демин, генеральный директор ООО «Максимус».

Предприниматели стараются оптимизировать любые бизнес-процессы, и закупки не исключение. Каждая компания определяет свой вектор развития и придумывает антикризисные меры, которые помогут ей достичь своих целей. Например, работать только с одним поставщиком, который не только доставит товар, но и соберет его, заказывать технику одного бренда. Главное — найти подходящего партнера, благодаря которому с закупками не будет проблем.