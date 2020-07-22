Сначала работа, потом контракт

УФАС России по Челябинской области обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между Управлением дорожного хозяйства Администрации Челябинска и ООО ТПК «ЯКК» при исполнении контракта на ремонт Центральной части города в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Заседание по делу состоится 29 июля.

Контракт с ООО ТПК «ЯКК» был заключен 12 сентября прошлого года после проведения аукциона месяцем ранее: он предусматривал ремонт пешеходной зоны по улице Труда на участке от Энгельса до Свободы и правой части набережной реки Миасс от улицы Красной до Кирова.

Начальная цена контракта составила 111,9 млн рублей. По итогам закупки цена упала на 12%. По предварительным данным, ООО ТПК «ЯКК» еще до заключения контракта приступило к выполнению работ. Об этом в антимонопольную службу сообщил гражданин, обратившийся с соответствующим заявлением.

Кроме того, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Челябинский урбанист» 14 августа 2019 года было размещено сообщение о выполнении работ по реконструкции набережной города. Об этом же Челябинское УФАС России проинформировали граждане и приложили фотографии, свидетельствующие о выполнении работ в августе прошлого года, то есть до заключения контракта, который был подписан в сентябре.