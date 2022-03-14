«Солнечная долина» испытывает новые очистные сооружения

Новые современные очистные сооружения ГЛЦ «Солнечной долины проходят испытания и пробную эксплуатацию.

Одним из известных инжиниринговых предприятий России, специализирующимся на очистке сточных вод, компанией ООО «ЭлВодТех» (Москва) в 2021 году была разработана технология и поставлено оборудование второй очереди биологической очистки на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Выбор пал на это предприятие не случайно, ведь география выполненных объектов - вся территория РФ. Продукцией и услугами пользуются крупнейшие компании, в том числе такие гиганты, как «Роснефть», «Норильский никел», «Фольксваген», аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово». Только за период с 2016 по 2020 годы им было разработано и создано более 30 крупных объектов, в том числе проектирование основных технических решений очистных сооружений завода «Череповецкий азот» мощностью 10000 метров кубических в сутки, проектирование, строительство и пусконаладка канализационно-очистных сооружений хозбытовых сточных вод в микрорайоне Южный (город Домодедово, Московской области), блочно-модульные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод с применением мембранного биореактора МБР в ПСК Атлант-парк (Ногинский район, Московская область) и многие другие.

Специалисты компании провели анализ потребности, и исследовали задачу, разработали оптимальное решение.

Проектом разработчики предусмотрели создание блочно-модульных очистных сооружений производительностью 350 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод объектов горнолыжного курорта «Солнечная долина» и рассчитаны на круглогодичный режим работы 24 часа в сутки.

«При проектировании очистных сооружений была заложена современная и экономически эффективная технология, которая включает в себя глубокое удаление органических загрязнений – ХПК и БПК, а также, биогенных элементов - всех форм азота и фосфора», - сообщил представитель компании разработчика технологии и поставки оборудования.

В настоящее время на сооружениях биологической очистки КОС-БИО 350 ГЛЦ «Солнечная Долина» идут пуско-наладочные работы и проходят испытания в период пробной эксплуатации.

В соответствии с действующими стандартами система биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод имеет следующий состав:

- система приема, накопления, усреднения и перекачки исходного стока;

- предварительная очистка стока;

- биологическая очистка;

- финишная очистка стока.

Технологически камеры расположены в нижеследующей последовательности:

- блок механической очистки (барабанное сито);

- первичный отстойник;

- блок биологической очистки (анаэробный реактор, денитрификатор, реактор переменного действия, нитрификатор);

- вторичный отстойник;

- блок доочистки (установка напорной фильтрации) и узел дезинфекции.

Особую роль в системе играет биологическая очистка, решающая три основные задачи:

- очистка стока от органических соединений;

- очистка стока от соединений азота (органического азота, аммония, нитратов и нитритов);

- очистка стока от соединений фосфора (органического фосфора и фосфатов).

Следует отметить, система биологической очистки основана на следующей технологии: сточные воды последовательно протекают через ряд камер, где созданы условия для роста различных типов микроогранизмов (анаэробных и аэробных).

Микроорганизмы используют примеси, содержащиеся в стоке для питания, включая их в свой обмен веществ. В результате, бактерии расщепляют органические молекулы до простых неорганических соединений: в основном углекислоту, воду. Соединения азота превращаются в газообразный азот.

Сооружения глубокой биологической очистки в отличие от септиков не накапливают загрязнения, а осуществляют их очистку, которая достигает 98% благодаря искусственно создаваемым условиям, при которых жизнедеятельность микроорганизмов происходит более интенсивно. При этом на всех этапах обработки сточных вод не происходит выделение характерных для канализации запахов сероводорода и метана.

В последствие сток прошедший биологическую очистку проходит финишный этап очистки, а именно:

- очистку от частиц взвешенного активного ила;

- контрольное обеззараживание стока.

Первая задача решается отстаиванием стока после последней аэрационной камеры в отдельной секции — вторичном отстойнике. Частицы ила оседают на дно отстойника.

Дополнительно на станции предусмотрена установка напорной фильтрации, она применяется для предотвращения выноса активного ила из отстойников в случае колебаний потока.

Контрольную бактерицидную обработку осуществляют безнапорными ультрафиолетовыми лампами, установленными в хвостовой отсек системы, что является более экологически дружественной технологией по сравнению с дозированием биоцидов.

Далее очищенная, в соответствии с требованием законодательства РФ, сточная вод поступает на КНС и по безнапорному коллектору в водный объект.

Технолог с десятилетним летним стажем работы в сфере экологии и природопользования Гарипова, осуществляющая контроль за пусконаладочными работами, и эксплуатацию установки сообщила, что в «Солнечной долине» смонтировано новейшее оборудование, в соответствии с разработанным проектом и технологической схемой процесса. Для корректировки химических показателей предусмотрена установка дозирования химических реактивов (щелочь, гипохлорид натрия и коагулянт). Показатели очистки стоков – должны быть одними из самых высоких в данном сегменте рынка и соответствовать самым жестким нормам СНиП и СанПиН Российской Федерации. Пусконаладочные работы идут в штатном режиме, в ближайшее время планируем выйти на стадию промышленной эксплуатации.