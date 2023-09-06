Состязания рыболовов пройдут на Шершневском водохранилище

В выходные, девятого и десятого сентября в Челябинске пройдет открытый чемпионат области по ловле рыбы на донную удочку. Любители рыбалки и профессиональные спортсмены-рыболовы соберутся на шершневской дамбе чтобы определить, чей улов окажется больше.

Организаторы предупреждают рыбаков, что погода в выходные обещает быть дождливой и холодной. «Одевайтесь потеплее и берите с собой сменную одежду и обувь, — пишет оргкомитет областного чемпионата в приглашении на соревнования. — После окончания рыбалки для замерзших на ветреной дамбе участников будет организовано горячее питание».

Федерация рыболовного спорта Челябинской области, организовавшая соревнования, отмечает, что у участников есть все шансы поймать небольшую плотву, чебака, окуня или ерша, а также довольно крупных леща, судака, сазана и даже щуку. Шершневскую рыбу разрешено прикармливать и задабривать до начала лова мотылём и червями. Победителей определят по общему весу добытой рыбы.

Среди заявленных участников соревнований — не только члены рыболовно-спортивных обществ Челябинска, но и гости из Магнитогорска, Екатеринбурга, Башкирии. Рыбакам предстоит пройти два тура за два дня — удить рыбу по пять часов подряд каждый день. По условиям соревнований, весь пойманный улов участники должны будут выпустить обратно в водоём после контрольного взвешивания. Всё же это спортивная рыбалка, и её приверженцы заботятся о природном равновесии. Зато фотографироваться с добытыми трофеями участники могут сколько угодно. Самых удачливых рыбаков наградят кубками, медалями и грамотами министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Добавим, что рыбалка на Шершневском водохранилище бесплатна для всех желающих, и для рыболовов определено пять мест, где можно беспрепятственно закинуть удочку. Это территории возле плотины, поста ГАИ, поселка Сосновка, станции Смолино, а также на западном берегу водоема.