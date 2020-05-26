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Прокуратура начала проверку

Сотрудники аэропорта Челябинска пожаловались на отсутствие питьевой воды и спецодежды

Общество
Сегодня, 14:18
Автор: 
Инна Шемаева

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по сообщению сотрудников аэропорта Челябинска о нарушении их трудовых прав. Они пожаловались на снижение заработной платы, отсутствие качественной питьевой воды, ненадлежащее обеспечение спецодеждой.

Жалобу работники челябинского аэропорта  написали губернатору региона Алексею Текслеру в социальной сети, на странице «Алексей Теслер Помоги».

«Мы, работники инженерно-авиационной службы Челябинского аэропорта, хотим вас поставить в известность о фактах множественных нарушений со стороны нашего работодателя, связанных как с оплатой труда, так и с их условиями. Приводим пример фотоматериалов производственного плана, подтверждающих, что ни о каком простое, который объявил работодатель, речи не идет. Что касается условий труда, так же имеется ряд нарушений. Не обеспечивают качественной питьевой водой, из крана и колонки вода, не пригодная для питья, прилагаем видеоматериал. Нет горячей воды. Должным образом не обеспечивают спецодеждой», - говорится в обращении сотрудников аэропорта к губернатору.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе аэропорта, в организации началась внутренняя проверка.

«Внутренняя проверка по поводу обращения сотрудников аэропорта инициирована администрацией», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь аэропорта Челябинска Жанна Нивоструева.

Как рассказал корреспонденту агентства собственный источник, не вся информация соответствует действительности. Всю спецодежду сотрудники аэропорта получают под роспись. Есть соответствующие документы. Работники обеспечены питьевой и горячей водой. В частности, как только по графику она была отключена, в рабочих помещениях были установили бойлеры.

Тем не менее, прокуратура обязана отреагировать на сообщение сотрудников и провести проверку.

«Уральская транспортная прокуратура организовала проверку о возможных нарушениях трудового законодательства в АО «Челябинское авиапредприятие». Будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, при выявлении нарушений трудовых прав работников аэропорта будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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