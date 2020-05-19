Сотрудники «ЧелябГЭТ» пожаловались Текслеру на снижение зарплаты

Сотрудники «ЧелябГЭТ» пожаловались губернатору на снижение заработной платы в два раза. На самом предприятии заверили, что оплата труда была произведена согласно действующему законодательству. Права работников нарушены не были.

Жалобу на снижение заработной платы один из сотрудников «ЧелябГЭТ» разместил в социальной группе «Алексей Текслер помоги».

«Здравствуйте, Алексей Леонидович! Прошу помогите, работники предприятия ООО «ЧелябГЭТ» города Челябинска получили зарплату в два раза меньше. Норма выработки такая же! Не считая того, что мы работаем с пассажирами во время короновируса! Почему нет никакой поддержки? Как платить ипотеку с зарплатой в 8000?!», - написал автор сообщения.

В пресс-службе «ЧелябГЭТ» агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что оплата труда на предприятии была произведена в соответствии с указом Президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», заработная плата сотрудникам была сохранена.

«Занижения оплаты труда не было. Сотрудникам, чья работа привязана к отработке часов, была выставлена норма в соответствии с годовым графиком. А тем, чей заработок зависит от количества проданных билетов, выдана компенсация. Обоснование размера заработной платы каждый сотрудник может найти в расчетном листе», - сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Напомним, ранее прокуратура Тракторозаводского района Челябинска выявила нарушения трудового законодательства в ООО «ЧелябГЭТ». Было установлено, что что сотрудников трамвайного и троллейбусного депо привлекали к работе в выходные дни. Данное явление носило систематический характер.

По результатам проверки директору ООО «ЧелябГЭТ» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной отнесенности.