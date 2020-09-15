Сотрудники «ЧелябГЭТа» жалуются на резкое снижение зарплаты

Сообщество «Челябинский транспорт» в ВКонтакте опубликовало жалобу одного из работников «ЧелябГЭТа» о том, что заработная плата с каждым месяцем становится все меньше, а молодежь увольняется с предприятия.

Обращение адресовано к руководству организации. Автор поста все происходящее называет не иначе, как произволом.

«До каких пор будет этот произвол? С каждым месяцем зарплата всё меньше и меньше!!! Когда будет повышен тариф? Когда мы будем получать достойную зарплату? Вас устраивает, что уходит молодежь, не хватает водителей и кондукторов? Когда же Вы будете думать о людях? Позорище», - говорится в сообщении.

Уже появились первые отклики на пост, ставший настоящим криком души:

«Пока есть, кто терпит, ничего не изменится. Есть даже те, кого все устраивает, и даже те, кому нравится, так что...»; «Когда все уйдут, город без трамваев и троллейбусов останется, а также без водителей и кондукторов... тогда они задумаются. Но будет уже поздно...»; «В автобусном не лучше, они не скрывают этого, что за счет наших зарплат перекрывают свои долги».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», еще в мае 2020-го года стало известно, что «ЧелябГЭТ» выгонял водителей на работу без сна и отдыха. Водителей трамваев, троллейбусов, а также кондукторов заставляли работать в выходные дни. И водители общественного электротранспорта, и кондукторы работали по 12,13 смен подряд без выходных. Выявлены факты того, что работники имели всего по два выходных в месяц.

В ходе прокурорской проверки информация о том, что сотрудников трамвайного и троллейбусного депо привлекали к работе в выходные дни, подтвердилась. Нарушения носили систематический характер.

В июне текущего года пост директора «ЧелябГЭТ» покинул Александр Павлюченко, трудовой договор с которым был расторгнут по решению работодателя. Новым руководителем был избран Дмитрий Усачёв, последние годы работавший в МУП ГЭТ.

Судя по сообщению в соцсетях, ситуация на предприятии особо не поменялась. Недовольство работников продолжает нарастать.