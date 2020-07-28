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Сотрудники челябинского зоопарка поздравят своих питомцев с Международным днем тигра

Общество
Сегодня, 15:53
Автор: 
Евгения Александрова

Сотрудники челябинского зоопарка завтра, 29-го июля, по традиции поздравят своих замечательных питомцев с Международным днем тигра.

Амурским тиграм Матису и Лаффи в этот праздничный день подарят картонные коробки с приятным сюрпризом внутри - шерстью копытных животных (верблюда, альпаки или северного оленя, а может, и всех сразу).

Как рассказала агентству "Урал-пресс-информ" культорганизатор зоопарка Любовь Кадомцева, запах потенциальной добычи (новый для Матиса и Лаффи аромат) станет приятным дополнением к картонным коробкам, которые (как, наверное, все представители семейства кошачьих без исключения) амурские тигры нежно любят.

По ее словам, верблюд и альпака уже поделились с сотрудниками зверинца своей шерстью - она готова и ждет своего часа. У северного оленя сейчас период активной линьки, поэтому, вероятно, в дело пойдет и его "шевелюра". Так что, вполне вероятно, хищников завтра ждет тройное удовольствие.

В праздничном меню - сырое мясо. Для брутального, степенного Матиса угощение подвесят на столб, чтобы он как следует поразмялся перед трапезой - как никак самец, и силовые упражнения ему полезны. Лаффи, конечно, тоже ждет праздничное подношение, но прыгать, чтобы до него добраться, самке не придется - более молодая и резвая, амурская тигрица и так весьма подвижна и игрива. Лаффи очень любит играть с мячом. Кстати, мячики завтра подарят обоим хищным красавцам. Праздник все-таки.

По словам Любови Кадомцевой, Матису уже почти одиннадцать лет, Лаффи - пять с небольшим. Живут они в разных вольерах, потому что амурские тигры - по природе своей все-таки одиночки (хотя опыт совместного проживания у хищников есть), однако усатые-полосатые все время держат друг друга в поле зрения.

Напомним, в 2019-м году челябинский зоопарк получил разрешение Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), членом которой он является с 1998-го года, на разведение амурских тигров. Тогда Матиса и Лаффи поселили в одном вольере, и было видно, что им нравилось вместе проводить время, но все же тигриная натура такова, что комфортнее самцу и самке все-таки поодиночке. Родителями Матису и Лаффи пока, к сожалению, стать не удалось, но, будем надеяться, все у них еще впереди.

Отметим, получение разрешения на разведение амурских тигров - событие чрезвычайной важности и огромного масштаба. Это редкие животные, их вид занесен в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Красную Книгу Приморского края.

Празднование Международного дня тигра - хорошая возможность рассказать людям об угрозе исчезновения этих прекрасных животных и способах их защиты.

В настоящее время в дикой природе сохранилось всего не более пяти тысяч особей амурских тигров, и их число, увы, продолжает постоянно уменьшаться.

Так, за последнее столетие численность тигров сократилась в 25 раз, и сегодня они находятся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев полосатые хищники становятся жертвами браконьеров. И эта проблема не может не волновать природоохранные сообщества всего мира, отмечают в челябинском зоопарке.

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты. В России обитает менее шестисот особей. Два представителя семейства кошачьих проживают в челябинском зоопарке. И завтра у них праздник.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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