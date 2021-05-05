Сотрудники МЧС призывают южноуральцев к осторожности на водоемах

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области призывают южноуральцев к осторожности на водоемах. Сейчас тема безопасности отдыхающих на реках и озерах региона актуальна как никогда, ведь с наступлением теплой погодой многих жителей так и тянет к воде.

В этом году на Южном Урале случилось уже немало водных происшествий. Так, в апреле этого года на озере Чебаркуль компания детей решила испытать весенний рыхлый лед на прочность. К счастью, все обошлось - ребят вовремя заметили сотрудники МЧС, сопроводив «юных испытателей» на берег. На родителей детей был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В Златоусте на пруду Тарелка троих детей 6, 12 и 13 лет течением отнесло на рыхлой льдине на 40 метров от берега – очевидно, что самостоятельно бесшабашное трио вернуться на сушу уже не могло. Очевидцы незамедлительно сообщили о происшествии в службу спасения. Сотрудники МЧС в считанные минуты добрались до дрейфующих на льдине детей. Эта история, к счастью, также закончилась благополучно.

Повезло и подросткам, которые решили покорить воды озера Сугояк, пустившись в плавание на самодельном плоту – из частей понтона, найденных на берегу. На помощь мальчишкам пришел глава Лазурненского сельского поселения – пересадил обоих подростков к себе в лодку и доставил на берег.

Детям повезло, а вот взрослым рыбакам нет – этой весной в Челябинской области утонули уже несколько любителей половить рыбу. Не все они были трезвыми.

«Чтобы выход на водоем не был омрачен печальными последствиями, сотрудники чрезвычайного ведомства советуют соблюдать определенные правила. Каждому человеку должны быть хорошо понятны его действия при перевороте лодки. Первый и основной совет: постараться, чтобы при перевороте лодка не накрыла вас сверху и не ударила по голове. В такие критические моменты необходимо держать прямые руки поднятыми над головой. Затем следует схватиться за лодку, а если есть возможность — и залезть на нее», - сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На любой лодке нужно обязательно иметь спасательные жилеты - по одному на человека: при выходе лодки из строя или ее затоплении они помогут выжить.

При падении в воду, когда трудно ухватиться за лодку или использовать ее в качестве средства спасения, необходимо в первую очередь постараться снять с себя обувь и тяжелую одежду.

Ни в коем случае нельзя употреблять спиртные напитки на воде и плавать в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.