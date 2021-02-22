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Одевайтесь, как капуста

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев встретить грядущие морозы во всеоружии

Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области призывают южноуральцев встретить грядущие морозы во всеоружии.

По данным челябинского Гидрометцентра, ночью с 22-го по 25-е февраля в отдельных районах региона ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов.

МЧС разослало рекомендации для населения при сильном морозе. В группе риска – дети и пожилые люди: они больше всего подвержены переохлаждению. У людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна.

Без необходимости не нужно выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте.

Чтобы избежать переохлаждения, нужно правильно одеваться – так легче сохранить тепло. Шапки-ушанки, шлемы с козырьком – кожаные или трикотажные. Прикрыты и уши, и затылок, и лоб. Лучше выбирать головные уборы без синтетической подкладки. На щеки и руки за 20 минут до выхода желательно нанести питательный или защитный крем.

«Оптимальны несколько слоев тонкой одежды. Одевайтесь, как капуста, в несколько слоев. Рубашки и футболки из хлопчатобумажной ткани, шерстяные кофты. Или облегающая одежда из специальной синтетики – флиса, полара. Верхняя одежда – дубленка, шуба, пуховик с воротником с удвоенными бортами и капюшоном. На шее – 100-процентная защита от ангины – шерстяной шарф-хомут», - отмечают в ГУ в МЧС по Челябинской области.

Важно держать в тепле ноги – здесь помогут утепленные сапоги на плотной подошве, но с небольшим каблуком, валенки, унты. Главное, чтобы ноге в обуви было свободно – иначе замерзнете, даже надев шерстяные носки. Следует избегать контактов голой кожи с металлом, отказаться от металлических украшений – колец, серег. Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови, кроме того, металл быстро охлаждается и может «прилипнуть» к коже.

Шансы переохладиться или получить обморожение велики и у тех, кто переутомлен и испытывает слабость, либо находится в нетрезвом состоянии. Алкогольное опьянение дает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую потерю тепла. В таком состоянии человек может просто не заметить признаков переохлаждения и обморожения.

В холодное время года стоит помнить о правильном питании. Перед тем, как надолго отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом.

В случае переохлаждения или обморожения в отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов.