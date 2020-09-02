Сотрудники патрульно-постовой службы отмечают профессиональный праздник

Сегодня, второго сентября, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники патрульно-постовой службы. 24 часа в сутки, при любой погоде, в любое время дня и ночи сотрудники патрульно-постовой службы охраняют порядок и обеспечивают безопасность южноуральцев.

Разбои, нападения, хамство, рукоприкладство – с этим ежедневно сталкиваются сотрудники ППС. А ведь среди них работают не только крепкие мужчины, но и хрупкие и мужественные женщины. Одна из них – полицейский-кинолог Екатерина Ковтун. Служит в органах уже три года.

«У меня папа работал в милиции, тогда еще она так называлась. Я в детстве не ходила в маминых юбках, я вот только форму папину мерила и знала, что буду работать в полиции», - рассказала Екатерина Ковтун.

Среди подразделений органов внутренних дел, призванных защищать права граждан, интересы общества и государства, охранять общественный порядок и обеспечивать общественную безопасность, ППСП по праву является службой самой близкой к народу.

«День на день не приходится. Но мы всегда стоим на страже закона», - сказал сотрудник ППС УМВД России по городу Челябинску Андрей Казанцев.

От постовых полицейских требуется многое: безусловное соблюдение законов, верность служебному долгу, терпение и выдержка, способность при необходимости идти на риск. Сотрудники этой службы всегда на виду, и прежде всего, по их работе люди судят о работе полиции в целом.

Первые сведения о патрульно-постовой службе появились в Российской империи в июле 1811 года, когда огласили «Положение о внутренней страже», а непосредственно понятие «полицейская постовая служба» впервые встречается в утвержденном в 1838 году царем Николаем I «Положении о столичной полиции».

Правовой статус патрульно-постовая служба обрела второго сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД РСФСР № 4 была утверждена «Инструкция постовому милиционеру», в которой излагались общие положения о постовой службе и обязанности милиционера.

С 1926 года подразделения патрульно-постовой службы появились практически во всех крупных городах страны. Белая форма с нагрудным жетоном и милицейский жезл являлись отличительным знаком сотрудников патрульно-постовой службы. Им предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других общественных местах.

Отправной точкой новейшей истории развития патрульно-постовой службы следует считать 20 июля 1974 года, когда был принят Устав патрульно- постовой службы советской милиции (приказ МВД СССР от 20 июля 1974 года № 200), представляющий формализованную правовую и организационную основу деятельности патрульно-постовой службы советской милиции, юридический и правовой статус командиров и сотрудников этой службы.

Сегодня патрульно-постовая служба полиции - это одно из самых многочисленных, мобильных и боеспособных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.

Служба насчитывает в своих рядах свыше 92 тысяч сотрудников, которые выполняют задачи на всей территории страны, в том числе в горячих точках.