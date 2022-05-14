Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Челябинской области провели для школьников церемонию посвящения в кадеты с принятием присяги.

Еще в сентябре 2021 года по инициативе Пограничного управления по Челябинской области в МАОУ «МЛ №148» Челябинска был образован кадетский класс. Сегодня учащихся в присутствии родителей и ветеранов-пограничников торжественно привели к присяге и посвятили в кадеты.

«Воспитанию молодежи всегда уделялось особое внимание со стороны сотрудников Пограничного управления, ведь через несколько лет от их решений будет зависеть судьба нашей страны. Именно поэтому сотрудники Управления развивают кадетское движение Урала и проводят различные мероприятия направленные на воспитание современной молодежи», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области Дмитрий Тишин вручил юным кадетам копию штандарта «Юных друзей пограничника» и обратился к школьникам с напутственным словом.