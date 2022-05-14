14.05.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты
14.05.2022
Возле ЮУрГУ мотоциклист сбил велосипедистку
14.05.2022
В Челябинске в результате столкновения двух иномарок пострадала женщина
14.05.2022
В Челябинске продолжаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны
14.05.2022
Силовики задержали жительницу Миасса, которая расписала тротуары надписями, дискредитирующими ВС РФ
14.05.2022
Рыбак, пропавший на озере Айдыкуль, найден мертвым
Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022