Сотрудники уголовно-исполнительной системы Челябинской области сняли клип на «Победную» Таисии Повалий

Сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы Челябинской области присоединились к патриотической онлайн-акции ФСИН России «Весна! Победа! Жизнь!».

Творческий коллектив южноуральского ведомства снял клип на песню Таисии Повалий «Победная». В съемках клипа сотрудников ГУФСИН России по Челябинской области принял участие командир легендарной «Катюши», ветеран УИС Григорий Иванович Ваганов.

Патриотическая онлайн-акция ФСИН России «Весна! Победа! Жизнь!», приурочена к 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ее рамках работники и ветераны уголовно-исполнительной системы исполняют песни времен войны, а также песни, посвященные Великой Победе.