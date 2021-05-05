05.05.2021
В Челябинске назовут лучших кикбоксеров в разделе «поинтфайтинг»
05.05.2021
В Пластовском районе в отношении экс-главы поселения возбудили уголовное дело
05.05.2021
Еще 102 жителя Челябинской области заразились коронавирусом, девять человек умерли
05.05.2021
Ради природы и птиц: Виталий Безруков призывает заменить запуск воздушных шаров высадкой деревьев
05.05.2021
В Челябинске ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с 76-й годовщиной Победы
05.05.2021
РМК поздравит Южный Урал с Днём Победы праздничным концертом российских звёзд
«Весна! Победа! Жизнь!»
Сотрудники уголовно-исполнительной системы Челябинской области сняли клип на «Победную» Таисии Повалий
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021