Сотрудников ГИББД перевели на усиленный режим несения службы

Госавтоинспекция Челябинской области работает в усиленном режиме. В случае ухудшения погодных условий для устранения последствий в резерве находятся 20 дополнительных нарядов ДПС областного полка ГИБДД.

В настоящее время в отдельных районах Челябинской области, со стороны Екатеринбурга, идет снег. Сегодня, 26-го сентября, и в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, он, возможно, будет идти по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения автомобилистами дорожно-транспортных происшествий.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок, а также призывает их не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.

Для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам на всех автодорогах федерального и областного значения работают дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.