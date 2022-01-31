Советский район Челябинска утром понедельника остался без света

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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31.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 31 января, в Челябинске развернуты новые ковидные амбулаторные центры на базе пол
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Коронавирус
31.01.2022

В Челябинске еще в семи поликлиниках открылись ковидные амбулаторные центры

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.01.2022

В Челябинске в тестовом режиме стартовала подача заявлений на зачисление в первый класс в электронной форме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.01.2022

В Челябинске два недостроя продадут с торгов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.01.2022

ВТБ: объемы цифровой ипотеки на Южном Урале выросли в полтора раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.01.2022

В Челябинске коммерческие организации продолжают перекидывать снег со своих парковок во дворы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.01.2022

Советский район Челябинска утром понедельника остался без света
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В Советском районе Челябинска сегодня, 31-го января, без электричества остался целый квартал, ограниченный улицами Свободы, Елькина и Курчатова.

Об этом на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник сообщил исполняющий обязанности главы Советского района Евгений Петров.

По его словам, отключение произошло в половину восьмого утра.

«В результате технологического нарушения по высокой стороне отключилось сразу 15 ТП. На десять утра осталось подключить три ТП (по одному вводу). Восемьдесят процентов потребителей к настоящему моменту уже подключены. Держим ситуацию на контроле», - доложил Евгений Петров.

Автор: Евгения Александрова
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске заключен муниципальный контракт на подготовку проектно-сметной документации на снос
31.01.2022

Надежда Рыльская рассказала о предстоящем сносе многоквартирных домов в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит дополнительный федеральный транш на поддержку поликлиник, работающих
Коронавирус
Коронавирус
31.01.2022

Челябинская область получит дополнительные средства на борьбу с омикроном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 31 января, в Челябинске развернуты новые ковидные амбулаторные центры на базе пол
Коронавирус
Коронавирус
31.01.2022

В Челябинске еще в семи поликлиниках открылись ковидные амбулаторные центры

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области пока не планируют переводить все школы разом на дистанционный формат обучен
Коронавирус
Коронавирус
31.01.2022

Ирина Гехт: Пока о дистанте речь не идет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Челябинской области Афанасьевских морозов не ожидается. Холодной была прошедшая ноч
31.01.2022

Афанасьевские морозы обойдут стороной Челябинскую область
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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31.01.2022 11:17

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31.01.2022 11:07

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