Советский район Челябинска утром понедельника остался без света

В Советском районе Челябинска сегодня, 31-го января, без электричества остался целый квартал, ограниченный улицами Свободы, Елькина и Курчатова.

Об этом на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник сообщил исполняющий обязанности главы Советского района Евгений Петров.

По его словам, отключение произошло в половину восьмого утра.

«В результате технологического нарушения по высокой стороне отключилось сразу 15 ТП. На десять утра осталось подключить три ТП (по одному вводу). Восемьдесят процентов потребителей к настоящему моменту уже подключены. Держим ситуацию на контроле», - доложил Евгений Петров.