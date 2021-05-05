Создатель «Луковстреч» из Магнитогорска стал финалистом всероссийского проекта «Мастера гостеприимства»

Житель Магнитогорска (Челябинская область) Александр Дементьев поборется за победу в проекте «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Автор проекта «Луковстречи», благодаря которому человек может не просто осуществить мечту детства и примерить на себя роль героя книги, фильма, компьютерной игры, но и соприкоснуться с древнейшим оружием – луком, стал одним из 28-ми победителей полуфинала «Мастеров гостеприимства», представлявших в Тюмени 19 регионов страны.

По словам Александра Дементьева, для него участие в проекте стало отличным шансом рассказать о своем творении широкой аудитории, получить оценку экспертов отрасли и масштабировать свою идею.

Как сообщает АНО «Россия – страна возможностей, в региональном полуфинале второго сезона «Мастеров гостеприимства» в Тюмени приняли участие 123 конкурсанта из 41-го региона России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования.

Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

Отметим, в текущем году региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» проходят в шести городах России: Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и общенациональный Союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победители получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали в том числе Роскосмос, Росконгресс, министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, Национальная академия гостеприимства, федеральное агентство по туризму.

Фото: АНО «Россия - страна возможностей»