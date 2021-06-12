12.06.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 64 тысячи
12.06.2021
Спасатели помогли рукокрылому покинуть Дом культуры Карталов
12.06.2021
Юнармейское «Пламя» разгорелось в Есаульской школе в честь Дня России
11.06.2021
В Челябинской области за сутки из окна выпало трое детей
11.06.2021
В Копейске с восьмиметровой глубины подняли тело 32-летнего мужчины
11.06.2021
В трех городах Челябинской области НМУ продлены сразу на четверо суток, в одном – на сутки
Спасатели помогли рукокрылому покинуть Дом культуры Карталов
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021