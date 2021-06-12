Спасатели помогли рукокрылому покинуть Дом культуры Карталов

В городе Карталы (Челябинская область) спасатели Локомотивного отряда помогли рукокрылому покинуть стены городского Дома культуры.

О крылатом обитателе местного ДК спасатели узнали от директора учреждения. Как оказалось, летучая мышь своим неожиданным появлением пугает детей, занимающихся в творческих кружках.

Как рассказали в областной поисково-спасательной службе, определить, где живет рукокрылый, и тем более изловить его оказалось для работников Дома культуры непосильной задачей.

Однако в день своего принудительного переезда на окраину Карталов, в одно из заброшенных зданий, шустрая и неуловимая летучая мышь заснула прямо на шторах.

«Несмотря на громкие «возражения» и сопротивление спасатели поймали необычного ценителя театрального искусства при помощи ловчей сети», - сообщили в ПСС региона.