Спасённые в Челябинске дикие кошки стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
«Динамо-Уралочка» стала обладателем Кубка России по водному поло среди женщин. В турнире, который
26.10.2021

Спустя девять лет Кубок России по водному поло вернулся в Златоуст
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области определен график работы для органов исполнительной власти в период нерабочи
Коронавирус
Коронавирус
26.10.2021

В период нерабочих дней органы власти Челябинской области будут на посту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма на Канарских островах в Испании - событие ми
26.10.2021

Шестая неделя извержения вулкана на острове Ла Пальма: последние новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил график работы учреждений
Коронавирус
Коронавирус
26.10.2021

Как будут работать учреждения культуры и здравоохранения Челябинской области в нерабочие дни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский фестиваль современного искусства «Дебаркадер» уже на протяжении шести лет расширяет г
26.10.2021

Тату, рок-н-ролл и шашки: челябинский фестиваль «Дебаркадер» открывает новые грани искусства
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на 27 октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2021

В Челябинске рядом с мемориалом «Золотая гора» обнаружены человеческие останки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2021

Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг трех триллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2021

О помощи бизнесу от социальных сетей узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2021

ЮУрГУ приглашает детей-мигрантов к участию в уникальном образовательном конкурсе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2021

Южноуральские археологи исследовали захоронение знатного мадьяра эпохи «завоевания Родины»
Общество
26.10.2021 22:35
Фото: РМК

Танзания для Симбы и Евы

Спасённые в Челябинске дикие кошки стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку

Из международного аэропорта Челябинска сегодня, 26 октября, вылетел спецборт в Килиманджаро со львом Симбой и леопардом Евой.

Дикие животные, спасенные в южноуральской столице от гибели, направились в реабилитационный центр «Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center» в городе Моши (Танзания), где для них уже построены комфортные вольеры со свободной большой территорией.

За адаптацией и жизнью кошек будут круглосуточно наблюдать специалисты. Для транспортировки Симбы и Евы специально переоборудован частный борт Boing 737-500. Репатриацию и адаптацию животных профинансировала Русская медная компания (АО «РМК»).

Руководитель благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук отмечает, что «история Симбы и Евы обнажила острую проблему жестокого обращения с животными и создала прецедент для её решения».

«Мы согласились помочь в этом, хотя на тот момент не представляли, какой объём работы предстоит провести, сколько пройти процедур, которые до этого никто не проходил. Но у нас всё получилось и, что очень важно, этот опыт в будущем поможет защитить и вернуть в естественную среду обитания других экзотических животных», - подчеркнула Татьяна Баланчук.

Во время перелёта животных сопровождает ветеринар Карен Даллакян из Фонда «Спаси меня», который и выходил измученных хищников. За судьбой Симбы следила вся страна: к уральскому ветеринару он попал в 2020 году со сломанными лапами, в истощённом состоянии и с гнойными ранами по всему телу. Месяцы реабилитации дали подросшему львёнку возможность вернуться на родину – в Танзанию. Леопарда Еву, которая отправилась в Африку вместе с Симбой, зоозащитники спасли от участи стать интерьерным аксессуаром.

По словам Карена Даллакяна, чтобы кошки безболезненно миновали перелёт, была проведена предварительная подготовка.

«Симба и Ева держали диету, приняли рекомендованные для таких случаев антистрессовые препараты. Наши подопечные полетят в салоне самолёта под моим присмотром. Специально для этого борт оборудовали клетками, которые соответствуют всем требованиям безопасности полётов. После прилёта некоторое время мы будем находиться рядом с кошками, чтобы помочь им адаптироваться к новому дому и местному климату», - отметил Карен Даллакян.

Как сообщает пресс-служба РМК, репатриация животных стала возможной благодаря поддержке министерства природы и туризма Объединённой Республики Танзания и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзора РФ).

Содействие зоозащитникам оказали правительство Челябинской области и глава региона Алексей Текслер, который сегодня лично попрощался с Симбой и Евой. В мероприятии по отправке Симбы и Евы в Танзанию приняла участие общественный деятель, учредитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных проектов 2020 Ирина Текслер.

«Сегодня со слезами на глазах все мы провожаем Симбу и Еву в Танзанию. Их судьба никого не оставила равнодушным не только в Челябинской области, но и во всей России. Это большой праздник. История спасения и репатриации кошек заняла полтора года. Огромное спасибо всем людям, которые помогали приблизить сегодняшний день», - сказала Ирина Текслер.

В Танзании Симба и Ева будут жить в реабилитационном центре для диких животных «Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center», где для кошек построили просторные вольеры, а также специальные дома, в которых животных смогут осматривать ветеринары. Площадь вольера для Симбы – шесть тысяч квадратных метров, на территории есть бассейн для купания, крытый вольер, платформа для активностей и лазания, а также специальный блок для медицинских процедур.

Территория вольера Евы – две с половиной тысяч квадратных метров, на ней есть также питьевой пруд, платформа для лазания и активностей, крытый вольер.

На протяжении всей жизни животных за Симбой и Евой будут ухаживать смотрители центра.

СПРАВКА

Центр реабилитации Kilimanjaro Animal C.R.E.W. (известен как Макоа Фарм) работает в Танзании с 2013 года. Его основали два ветеринара из Германии, Dr Laszlo Paizs и Dr Elisabeth Stegmaier. Всю свою жизнь они посвятили заботе о диких животных в Африке, и открытие Макоа Фарм стало кульминацией их работы в Танзании.

На сегодняшний день в центре постоянно работают три ветеринара и 70 человек вспомогательного персонала.

Миссией центра является поддержка и реабилитация диких животных, пострадавших от влияния человека. На практическом уровне это означает следующее: по запросу TANAPA (Tanzania National Parks Authority), TAWA (Tanzania Wildlife Management Authority) и TAWIRI (Tanzania Wildlife Research Institute) ветеринары центра осуществляют выезды в национальные парки и прочие заповедные зоны страны, где оказывают помощь диким животным, пострадавшим от действий людей (браконьерство, столкновение с транспортными средствами и т.д.).

Животные, которым необходима госпитализация (серьёзные травмы) или которые по каким-либо другим причинам не могут выжить в дикой природе (к примеру, молодняк, чьи родители были убиты браконьерами), перевозятся в центр Макоа, где при необходимости проходят лечение и дальнейшую реабилитацию.

Животные, которые могут самостоятельно выживать в дикой природе, со временем отпускаются на волю со специальными датчиками. Ветеринары центра регулярно осуществляют наблюдение и контроль за выпущенными на волю пациентами центра.

Кроме того, на территории центра функционирует дошкольное учебное заведение (kindergarten), где подрастающее поколение танзанийцев узнаёт о необходимости защиты дикой природы.

Помимо своей основной миссии по спасению диких животных, центр никогда не отказывает в помощи попавшим в беду домашним животным.

На данный момент на территории центра проживают около сотни диких животных различных видов. Из крупных млекопитающих тут есть слоны, зебры, антилопы, гепард, сервалы и обезьяны.

В настоящее время на территории центра ведутся масштабные работы по строительству новых лечебных корпусов и современной инфраструктуры.

Центр финансируется за счёт пожертвований посетителей и неравнодушных туристических компаний. Кроме того, ряд европейских институтов и зоозащитных организаций периодически предоставляет гранты центру на покупку специализированного питания и ветеринарного оборудования.

На государственном уровне центр сотрудничает с TANAPA, TAWA и TAWIRI.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
«Динамо-Уралочка» стала обладателем Кубка России по водному поло среди женщин. В турнире, который
26.10.2021

Спустя девять лет Кубок России по водному поло вернулся в Златоуст
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области определен график работы для органов исполнительной власти в период нерабочи
Коронавирус
Коронавирус
26.10.2021

В период нерабочих дней органы власти Челябинской области будут на посту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма на Канарских островах в Испании - событие ми
26.10.2021

Шестая неделя извержения вулкана на острове Ла Пальма: последние новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил график работы учреждений
Коронавирус
Коронавирус
26.10.2021

Как будут работать учреждения культуры и здравоохранения Челябинской области в нерабочие дни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинский фестиваль современного искусства «Дебаркадер» уже на протяжении шести лет расширяет г
26.10.2021

Тату, рок-н-ролл и шашки: челябинский фестиваль «Дебаркадер» открывает новые грани искусства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 25 октября, в Челябинской области начинают действовать  
Интервью

Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области

25.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Продолжительность осенних каникул у школьников Челябинской области будет разной. Одни будут отдых
Общество

Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области

22.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в четверг, 21-го октября, состоялись публичные слушания по вопросу зонирования зелен
Среда обитания

В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей

22.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области во исполнении Указа президента и в целях недопущения дальнейшего распростра
Общество

В Челябинской области определен период нерабочих дней

21.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин подписал Указ, устанавливающий введение в стране нерабочих дней с
Федерация

Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре

20.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство Российской Федерации рекомендовало субъектам перевести неработающих и невакцинирова
Общество

Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию

20.10.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

26.10.2021 22:35

Спасённые в Челябинске дикие кошки стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку

26.10.2021 21:33

В среду в Челябинске – без осадков, по области - местами дожди и снег

26.10.2021 21:25

Анонсы событий и мероприятий на 27 октября

26.10.2021 21:01

В Челябинске рядом с мемориалом «Золотая гора» обнаружены человеческие останки

26.10.2021 17:09

Фотовыставка – только начало: в Челябинске бесплатно поддержат тех, кто столкнулся с онкодиагнозом

26.10.2021 16:26

Объем средств под управлением ВТБ Private Banking достиг трех триллионов рублей

26.10.2021 16:24

О помощи бизнесу от социальных сетей узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

26.10.2021 16:24

Спустя девять лет Кубок России по водному поло вернулся в Златоуст

26.10.2021 16:16

ЮУрГУ приглашает детей-мигрантов к участию в уникальном образовательном конкурсе

26.10.2021 16:15

В период нерабочих дней органы власти Челябинской области будут на посту

26.10.2021 16:06

Южноуральские археологи исследовали захоронение знатного мадьяра эпохи «завоевания Родины»

26.10.2021 16:04

«Обналичников» из Челябинска, заработавших 11 миллионов рублей, оставили на свободе

26.10.2021 15:40

На концерте ансамбля «Частушка» челябинцев ждут задорная частушка и разудалая пляска

26.10.2021 15:38

Ростех разработал портативный аппарат ИВЛ

26.10.2021 15:33

Шестая неделя извержения вулкана на острове Ла Пальма: последние новости

26.10.2021 15:27

В Новосинеглазово малыш умер, выпив растворитель

26.10.2021 15:11

Как будут работать учреждения культуры и здравоохранения Челябинской области в нерабочие дни

26.10.2021 15:02

Медики психбольницы Миасса, устроившие драку с пациентами, получили выговоры

26.10.2021 14:48

Тату, рок-н-ролл и шашки: челябинский фестиваль «Дебаркадер» открывает новые грани искусства

26.10.2021 14:46

Электронные или механические часы: в поисках достойного подарка

26.10.2021 14:43

В Челябинске начали рассматривать уголовное дело по махинациям со спортивными стройками

26.10.2021 14:16

В Озерске пьяный бесправник насмерть сбил пешехода и скрылся

26.10.2021 14:15

День памяти почетных граждан Миасса

26.10.2021 13:57

Центр коммунального сервиса комментирует ситуацию с тарифом на услугу по обращению с ТКО в Челябинской области

26.10.2021 13:16

Лихача из Челябинска, который сбил женщину на пешеходном переходе, надолго отправили в колонию

26.10.2021 12:32

Православные чествуют Иерусалимскую икону Божией Матери

26.10.2021 12:28

Текслер попрощался с Симбой и Евой

26.10.2021 12:03

Челябинский автомобилист избил прохожего лопатой

26.10.2021 12:02

Темп роста заболевших ковидом южноуральцев существенно нарастает

26.10.2021 12:01

Депутаты Магнитогорска переизбрали главу города Сергея Бердникова на новый срок

26.10.2021 11:58

Студенты ЮУрГУ в нерабочие дни будут отдыхать, ЧелГУ, МГТУ и ЮУГАУ - учиться

26.10.2021 11:01

В Магнитогорске Союз молодых металлургов начал съемку календаря на 2022 год

26.10.2021 11:00

В Челябинске автомобилист снес железнодорожный шлагбаум

26.10.2021 10:49

13 ДТП по вине водителей произошло на ж/д ЮУЖД за 9 месяцев 2021 года

26.10.2021 10:36

Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад

26.10.2021 10:33

Златоустовская «Уралочка» в финале Кубка России

26.10.2021 10:29

Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения

26.10.2021 10:19

Челиндбанк стал лауреатом премии им. П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк»

26.10.2021 10:04

День открытых дверей: ЮУрГУ приглашает

26.10.2021 09:51

ВТБ: треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки

26.10.2021 09:39

На Большой Каменной реке «Таганая» установят смотровую площадку

25.10.2021 22:45

Во вторник в Челябинской области осадки обещают лишь ночью

25.10.2021 22:31

Анонсы событий и мероприятий на 26 октября

25.10.2021 20:21

В челябинском парке имени Терешковой готовят к открытию каток под открытым небом

25.10.2021 19:54

На челябинскую Кировку вернули светящийся тоннель и готовят к установке новые зимние арт-объекты

25.10.2021 18:37

ГРЦ Макеева назвал победителя и призеров четвертого чемпионата профмастерства

25.10.2021 18:28

Ирина Гехт призвала бойкотировать заведения, игнорирующие режим QR-кодов

25.10.2021 17:33

Ирина Гехт: Сейчас есть возможность получить два удовольствия сразу

25.10.2021 16:57

Декорации к челябинскому спектаклю покорили жюри международного конкурса «Золотой Трезини»

25.10.2021 16:39

В Миассе почтили память академика Виктора Макеева

25.10.2021 16:11

В Челябинске подрядчик начинает подготовку к строительству нового детского сада в «Парковом»

25.10.2021 15:54

Южноуральские студенты – серебряные призеры Всероссийского фестиваля студенческого спорта

25.10.2021 15:43

Жертвами аферистов в Челябинске становится молодежь

25.10.2021 15:42

В Интернет-приемной судебных приставов появился новый вид обращений - «Я двойник!»

25.10.2021 15:15

Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

25.10.2021 14:56

Три территории Челябинска в 2022 году ожидает комплексное развитие

25.10.2021 14:53

Полицейские Челябинска прикрыли деятельность крупной нарколаборатории

25.10.2021 14:42

ЮУЖД фиксирует увеличение количества несчастных случаев из-за несоблюдения гражданами правил безопасности на железной дороге

25.10.2021 14:13

Путин поручил нарастить темпы вакцинации и предоставлять два отгула привитым

25.10.2021 14:03

Пенсионерка из Магнитогорска заложила квартиру, чтобы взять кредит для аферистов

25.10.2021 13:59

В Челябинской области сократят сроки получения результатов тестирования на ковид

25.10.2021 13:58

Львенок Симба вместе с подругой Евой улетают в Танзанию

25.10.2021 13:53

Лишь 14% жителей Южного Урала готовы вакцинироваться ради работы

25.10.2021 13:29

«Табачника», задержанного ФСБ, суд оставил на свободе

25.10.2021 12:59

В Челябинске за неделю планируют снести сорок незаконно размещенных объектов

25.10.2021 12:57

Администрация Калининского района Челябинска будет писать заявление в полицию на подрядчика из Екатеринбурга

25.10.2021 12:34

После победы российских киберспортсменов общественники выступили за созидательные онлайн-игры

25.10.2021 12:33

Патологоанатом Челябинска: Все умершие от ковида, кого мы исследуем, не вакцинированы

25.10.2021 12:24

Полиция Челябинска отправляется в бары и рестораны

25.10.2021 12:11

Новые автомобили в России поднялись в цене на 20-40%

25.10.2021 12:10

В Челябинской области установлен новый максимум смертности от ковида за неделю

25.10.2021 11:51

Наталья Котова дала месяц на создание единого плана благоустройства и озеленения Челябинска на 2022 год

25.10.2021 11:41

Новогодняя иллюминация в Челябинске появится первого декабря

25.10.2021 11:35

«Уралочка» победно стартовала в финале Кубка России по водному поло

25.10.2021 11:14

На полпути к финалу: фестиваль «Сцена -2021» завершится в Магнитогорске

25.10.2021 11:11

Челябинцы продолжают игнорировать маски

25.10.2021 11:10

В Челябинске новая плитка на трамвайных переездах разрушилась после первого же снегопада

25.10.2021 11:09

Власти не могут заставить работодателей давать два отгула за вакцинацию от ковида

25.10.2021 11:07

В Челябинской области перенесут смены в лагерях, запланированные на осенние каникулы

25.10.2021 11:02

Юные южноуральцы смогут получить по 50 тысяч рублей

25.10.2021 10:59

Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области

25.10.2021 10:12

ММК развивает систему энергетического менеджмента и планомерно снижает энергозатраты

25.10.2021 09:45

Южноуральцы еще успеют вакцинироваться в ТРК, пока их не закрыли для непривитых

24.10.2021 21:17

Гехт: Пока мы не видим выхода на плато по заболеваемости COVID-19

24.10.2021 21:14

В Челябинской области свободно лишь 1,8% коечного фонда на ковидных базах

24.10.2021 21:00

Депутат Металлургического района откликнулся на просьбу челябинской зоозащитницы о помощи бездомным животным

24.10.2021 17:58

Ирина Гехт: Показатели смертности совершенно четко коррелируются с уровнем вакцинации

24.10.2021 17:34

В затонувшей на территории Магнитогорска машине был только водитель

24.10.2021 17:24

Более 350 тысяч южноуральцев с ковидом прошли обследование в КТ-центрах

24.10.2021 17:06

Копейчанин Виктор Михайлов стал чемпионом мира по кикбоксингу

24.10.2021 16:59

В Копейске задержан наркосбытчик из Еврейском автономной области

24.10.2021 16:50

Кафе, магазины и торговые комплексы Челябинска наводнил паленый алкоголь

24.10.2021 16:37

В Челябинске два человека попали под трамваи и серьезно пострадали

24.10.2021 16:32

В Магнитогорске машина с людьми упала в реку и затонула

24.10.2021 16:11

В понедельник в Челябинской области сыро и ветрено

24.10.2021 15:57

Анонсы событий и мероприятий на 25 октября

24.10.2021 15:43

В Челябинской области установлен новый максимум смертности от ковида за сутки

23.10.2021 22:17

В Челябинской области не будет проблем с лекарствами для пациентов с ковидом

23.10.2021 21:52

Металлургические предприятия Челябинской области присоединятся к налоговому мониторингу

23.10.2021 12:14

В эти выходные южноуральцы смогут привиться от ковида в ТРК, в следующие - уже нет