Спасённые в Челябинске дикие кошки стали участниками первой в истории репатриации диких животных из России в Африку

Из международного аэропорта Челябинска сегодня, 26 октября, вылетел спецборт в Килиманджаро со львом Симбой и леопардом Евой.

Дикие животные, спасенные в южноуральской столице от гибели, направились в реабилитационный центр «Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center» в городе Моши (Танзания), где для них уже построены комфортные вольеры со свободной большой территорией.

За адаптацией и жизнью кошек будут круглосуточно наблюдать специалисты. Для транспортировки Симбы и Евы специально переоборудован частный борт Boing 737-500. Репатриацию и адаптацию животных профинансировала Русская медная компания (АО «РМК»).

Руководитель благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук отмечает, что «история Симбы и Евы обнажила острую проблему жестокого обращения с животными и создала прецедент для её решения».

«Мы согласились помочь в этом, хотя на тот момент не представляли, какой объём работы предстоит провести, сколько пройти процедур, которые до этого никто не проходил. Но у нас всё получилось и, что очень важно, этот опыт в будущем поможет защитить и вернуть в естественную среду обитания других экзотических животных», - подчеркнула Татьяна Баланчук.

Во время перелёта животных сопровождает ветеринар Карен Даллакян из Фонда «Спаси меня», который и выходил измученных хищников. За судьбой Симбы следила вся страна: к уральскому ветеринару он попал в 2020 году со сломанными лапами, в истощённом состоянии и с гнойными ранами по всему телу. Месяцы реабилитации дали подросшему львёнку возможность вернуться на родину – в Танзанию. Леопарда Еву, которая отправилась в Африку вместе с Симбой, зоозащитники спасли от участи стать интерьерным аксессуаром.

По словам Карена Даллакяна, чтобы кошки безболезненно миновали перелёт, была проведена предварительная подготовка.

«Симба и Ева держали диету, приняли рекомендованные для таких случаев антистрессовые препараты. Наши подопечные полетят в салоне самолёта под моим присмотром. Специально для этого борт оборудовали клетками, которые соответствуют всем требованиям безопасности полётов. После прилёта некоторое время мы будем находиться рядом с кошками, чтобы помочь им адаптироваться к новому дому и местному климату», - отметил Карен Даллакян.

Как сообщает пресс-служба РМК, репатриация животных стала возможной благодаря поддержке министерства природы и туризма Объединённой Республики Танзания и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзора РФ).

Содействие зоозащитникам оказали правительство Челябинской области и глава региона Алексей Текслер, который сегодня лично попрощался с Симбой и Евой. В мероприятии по отправке Симбы и Евы в Танзанию приняла участие общественный деятель, учредитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных проектов 2020 Ирина Текслер.

«Сегодня со слезами на глазах все мы провожаем Симбу и Еву в Танзанию. Их судьба никого не оставила равнодушным не только в Челябинской области, но и во всей России. Это большой праздник. История спасения и репатриации кошек заняла полтора года. Огромное спасибо всем людям, которые помогали приблизить сегодняшний день», - сказала Ирина Текслер.

В Танзании Симба и Ева будут жить в реабилитационном центре для диких животных «Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center», где для кошек построили просторные вольеры, а также специальные дома, в которых животных смогут осматривать ветеринары. Площадь вольера для Симбы – шесть тысяч квадратных метров, на территории есть бассейн для купания, крытый вольер, платформа для активностей и лазания, а также специальный блок для медицинских процедур.

Территория вольера Евы – две с половиной тысяч квадратных метров, на ней есть также питьевой пруд, платформа для лазания и активностей, крытый вольер.

На протяжении всей жизни животных за Симбой и Евой будут ухаживать смотрители центра.

СПРАВКА

Центр реабилитации Kilimanjaro Animal C.R.E.W. (известен как Макоа Фарм) работает в Танзании с 2013 года. Его основали два ветеринара из Германии, Dr Laszlo Paizs и Dr Elisabeth Stegmaier. Всю свою жизнь они посвятили заботе о диких животных в Африке, и открытие Макоа Фарм стало кульминацией их работы в Танзании.

На сегодняшний день в центре постоянно работают три ветеринара и 70 человек вспомогательного персонала.

Миссией центра является поддержка и реабилитация диких животных, пострадавших от влияния человека. На практическом уровне это означает следующее: по запросу TANAPA (Tanzania National Parks Authority), TAWA (Tanzania Wildlife Management Authority) и TAWIRI (Tanzania Wildlife Research Institute) ветеринары центра осуществляют выезды в национальные парки и прочие заповедные зоны страны, где оказывают помощь диким животным, пострадавшим от действий людей (браконьерство, столкновение с транспортными средствами и т.д.).

Животные, которым необходима госпитализация (серьёзные травмы) или которые по каким-либо другим причинам не могут выжить в дикой природе (к примеру, молодняк, чьи родители были убиты браконьерами), перевозятся в центр Макоа, где при необходимости проходят лечение и дальнейшую реабилитацию.

Животные, которые могут самостоятельно выживать в дикой природе, со временем отпускаются на волю со специальными датчиками. Ветеринары центра регулярно осуществляют наблюдение и контроль за выпущенными на волю пациентами центра.

Кроме того, на территории центра функционирует дошкольное учебное заведение (kindergarten), где подрастающее поколение танзанийцев узнаёт о необходимости защиты дикой природы.

Помимо своей основной миссии по спасению диких животных, центр никогда не отказывает в помощи попавшим в беду домашним животным.

На данный момент на территории центра проживают около сотни диких животных различных видов. Из крупных млекопитающих тут есть слоны, зебры, антилопы, гепард, сервалы и обезьяны.

В настоящее время на территории центра ведутся масштабные работы по строительству новых лечебных корпусов и современной инфраструктуры.

Центр финансируется за счёт пожертвований посетителей и неравнодушных туристических компаний. Кроме того, ряд европейских институтов и зоозащитных организаций периодически предоставляет гранты центру на покупку специализированного питания и ветеринарного оборудования.

На государственном уровне центр сотрудничает с TANAPA, TAWA и TAWIRI.