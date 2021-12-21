Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале

В Амурской области прошел VII Всероссийский космический молодежный фестиваль «Космофест Восточный». В качестве эксперта в нем принял участие заместитель начальника отделения - руководитель проектов по ракетно-космическому направлению АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) Евгений Мочалов.

Как рассказали в пресс-службе Государственного ракетного центра имени Макеева, этот образовательно-просветительский проект носит профориентационный характер для привлечения подрастающего поколения на предприятия Госкорпорации «Роскосмос».

В режиме видеоконференцсвязи к участникам события обратился генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а непосредственно в общественном культурном центре Благовещенска, где проходило мероприятие, их поприветствовали губернатор Амурской области Василий Орлов, летчик-космонавт Сергей Ревин, ректор Амурского государственного университета Андрей Плутенко.

Как сообщил Евгений Мочалов, «Космофест» проходил двумя фронтами. «Первый фронт» развернулся в школе №5 Благовещенска, где перед школьниками и студентами – победителями региональных и всероссийских олимпиад — выступили эксперты от Госкорпорации «Роскосмос» с тематическими лекциями и докладами.

Ольга Золотарева (АО «ЦЭНКИ») рассказала о работе метеорологической службы по мониторингу погодной обстановки на космодромах для обеспечения пусков; Ольга Гранкина (АО «Корпорация ВНИИЭМ») – о процессе разработки космических аппаратов; Юрий Зобов (ФГУП «НПО «Техномаш») провел маркетинговый практикум с участниками по поведенческой модели на тему «Высадка на другую планету»; Евгений Мочалов (АО «ГРЦ Макеева») проинформировал об опасных космических объектах естественного происхождения и системе борьбы с астероидно-кометной опасностью; Иван Бурцев (НПО «Энергомаш») – об устройстве жидкостных ракетных двигателей.

Для всех участников «Космофеста» была организована встреча с летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным, на которой все желающие смогли задать ему интересующие вопросы.

«Второй фронт» параллельно развернулся в ЗАТО Циолковский, где в учебном центре молодые специалисты, прибывшие на работу на космодром «Восточный», участвовали в стратегической сессии: поднимали вопросы социальной жизни в городе, предлагали проекты, позволяющие улучшить быт, социальную атмосферу для проведения свободного времени после работы с учетом взгляда на проблемы «изнутри» и методов их решения.

Все предложения и пожелания молодых специалистов, «упакованные» грамотными наставниками в проекты, будут переданы для анализа и возможной реализации в соответствующие департаменты Роскосмоса.

И какой же «Космофест» без экскурсии на космодром «Восточный»? Евгений Мочалов уже был там в 2015-м году, участвуя в самом первом «Космофесте».

«Было очень интересно увидеть, как на месте строительных котлованов, «выросли» стратегические объекты, укомплектованные по последнему слову техники, - рассказал Евгений Николаевич. - Участники мероприятия посетили монтажно-испытательный корпус ракет-носителей (РН) и полезной нагрузки, стартовый стол РН «Союз», мобильную башню обслуживания, командный пункт и стройку стартовой позиции РН «Ангара». Своими глазами увидели лежащую на транспортировочных тележках полностью собранную (за исключением полезной нагрузки) «рабочую лошадку» отечественной космонавтики – ракету-носитель «Союз-2.1а», рабочие места по подготовке разгонных блоков «Волга», «Фрегат», макет аппарата «Луна-25», вакуумный стенд проверки перспективного пилотируемого корабля «Орел»».

В неформальной беседе, состоявшейся после возвращения с космодрома «Восточный», с космонавтом, экспертами и представителями Госкорпорации «Роскосмос» Евгений Мочалов рассказал о перспективных работах АО «ГРЦ Макеева» по созданию многоразовой одноступенчатой РН КОРОНА, чем вызвал живой интерес и Сергея Ревина, и представителей «Техномаша» и «Энергомаша».

По словам сотрудника ракетного центра, участие в мероприятии подарило ему много новых эмоций и профессиональных знакомств, которые, несомненно, окажутся полезными для основной деятельности по продвижению проектов ракетно-космического направления АО «ГРЦ Макеева».