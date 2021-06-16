Специалисты «Челябинскгоргаза» отработали взаимодействие с экстренными службами при ликвидации ЧП

Специалисты компании «Челябинскгоргаз» в среду, 16 июня, провели внеплановые общегородские учения по отработке взаимодействия со специальными службами различных ведомств при ликвидации чрезвычайной ситуации в газифицированном жилом доме.

В учебной тренировке приняли участие подразделения МЧС, полиции, службы спасения, скорой медицинской помощи и экипажи профессионального аварийно-спасательного формирования газовой компании.

По легенде учений, сигнал о сильном запахе газа в подъезде поступил от жителя многоквартирного газифицированного дома №4 по улице Кузнецова. Оперативно прибыв на место и обследовав на загазованность подвал, подъезд, лестничные клетки, экипаж аварийной службы выявил на третьем этаже загазованную квартиру, в которую не оказалось доступа. Дальнейшее обследование позволило обнаружить загазованность в квартирах этажом ниже. Отключение подъезда, а затем и всего дома от газоснабжения и интенсивное вентилирование помещений позволили лишь незначительно улучшить ситуацию.

На место условного ЧП помимо дополнительных бригад аварийно-спасательной газовой службы были срочно вызваны экипажи МЧС, полиции, службы спасения и скорой помощи.

Сотрудники полиции обеспечили оцепление опасной зоны, подъезд транспорта спецслужб, а также эвакуацию людей из опасного дома. Подразделение пожарной охраны произвело предварительное боевое развертывание.

В связи с сохраняющейся угрозой взрыва и пожара сотрудники МЧС вскрыли квартиру, в которой был обнаружен источник загазованности – пятилитровый газовый баллон с не полностью закрытым вентилем. Закрыв вентиль, специалисты аварийной службы эвакуировали баллон и доставили его на газонаполнительную станцию. После интенсивной вентиляции подъезда и помещений квартир жители смогли вернуться домой.

В ходе учений также проверялась оснащенность машин всех служб оборудованием, приборами и материалами для ликвидации газового ЧП и оказания помощи жителям в опасной ситуации.