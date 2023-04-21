Спортгородок у «Девичьих слез» Челябинска демонтировали ради новых объектов

Челябинцев заинтересовал вопрос, зачем на улице Агалакова, возле пруда «Девичьи слезы» в Ленинском районе, демонтировали спортивный городок.

Вопрос, адресованный властям, с фотографиями с места событий, был задан в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте накануне, 20 апреля.

Жители города тут же начали шутить на эту тему. В комментариях под постом появились следующие предположения (надо сказать, весьма абсурдные): «Причина проста. В одном месте постояла, пусть постоит в другом. Жителей много, а спортгородок один»; «Деньги украли на второй объект. Первый здесь постоял, сейчас в другое перенесут, как в прокате»; «Хорошо, хоть лавочки оставили, видимо, чтобы дети не занимались спортом, а пили пиво!»; «Подорожал металл на приемках, сразу стали пропадать люки, начался якобы демонтаж всего железного»; «Кому-то на даче нужнее, вот и вся причина».

На самом деле причина демонтажа - уважительная. И озвучил ее глава Ленинского района Александр Орел. Он сообщил, что данный комплекс выработал свой ресурс и находился в аварийном состоянии. Именно поэтому было принято решение о демонтаже.

«На его месте появятся новые объекты», - заявил Александр Орел.