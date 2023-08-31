Спортивный туризм стал доступен для южноуральцев с особенностями здоровья

В городе Кыштыме Челябинской области проходят региональные соревнования по спортивному туризму среди инвалидов. Более 45 участников разных возрастов с ограниченными физическими возможностями приехали в палаточный лагерь на берегу озера Сугомак, чтобы принять участие в социальном проекте «Доступный спортивный туризм_Перезагрузка».

В течение нескольких дней участники областных соревнований, несмотря на дождливую погоду, живут на природе в походных условиях. Команды туристов с ограниченными возможностями здоровья съехались из разных городов Челябинской области: Троицка, Озерска, Верхнего Уфалея, Кыштыма, Южноуральска, Челябинска и поселка Увельского.

Спортсменам с инвалидностью предстоит не только готовить обед на костре, но и преодолевать туристическую полосу препятствий, участвовать в эстафете, плавать на катамаранах и сап-досках по озеру Сугомак, вязать узлы, подниматься и спускаться по веревкам, проходить переправы, состязаясь на пешеходных и водных дистанциях по всем правилам спортивного туризма. За ходом соревнований наблюдают опытные судьи, а при необходимости участникам помогают сопровождающие их ассистенты.

Проект «Доступный спортивный туризм_Перезагрузка» проводится в Челябинской области для физической, духовной и социальной реабилитации людей с инвалидностью. Третий год его организует региональное отделение Всероссийского общества инвалидов. «Мы развиваем спортивный туризм среди инвалидов и делаем его популярным, потому что занятия спортом на свежем воздухе дают людям с ограниченными возможностями стимул к активному образу жизни, — уточняют организаторы. — Поддержку нашему проекту оказывают Фонд президентских грантов, областное Министерство физической культуры и спорта, а также Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта».

Этим летом в мероприятиях социального проекта «Доступный спортивный туризм_Перезагрузка» приняли участие десятки спортсменов и туристов с ограниченными возможностями здоровья со всей Челябинской области. Позади — сплав по реке Сим и обучающие туристические сборы на озерах Большие Аллаки и Аракуль. Активные и бесстрашные участники программы, не смотря на физические особенности здоровья, не только живут в палаточных лагерях на природе и тренируются в разных туристических дисциплинах, но и вместе посещают достопримечательности, совершают краеведческие экскурсии, ловят рыбу, играют в настольные игры и, конечно же, наслаждаются общением с единомышленниками, проводя время максимально позитивно и энергично.

Областные соревнования по спортивному туризму среди инвалидов на озере Сугомак завершатся второго сентября подведением итогов и награждением победителей.