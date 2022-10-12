Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей

В Челябинске на обновление спортивных площадок при школах в текущем году направлено свыше 60-ти миллионов рублей. Данная работа проводится по программе «Инициативное бюджетирование».

Как сообщает пресс-служба мэрии, выделенные на реализацию инициативных проектов средства позволили совершенствовать спортобъекты в школах №68, №121, №153, №154, в лицее №148 и ДЮСШ по техническим видам спорта. Все работы подрядчики завершат в четвертом квартале этого года.

В администрации Челябинска рассказали, что, например, филиал 68-й школы, расположенный на улице Агалакова, получил 13 миллионов рублей на обновление спортивной инфраструктуры. В настоящее время полным ходом ведется обустройство футбольного поля и новой современной игровой зоны для учеников начальной школы. Помимо прочего, проектом предусмотрено общее благоустройство территории, включая укладку асфальта по периметру здания.

В мэрии напомнили, что в 2022-м году, также по программе инициативного бюджетирования, в основном здании школы №68 на улице Вагнера построили спорткомплекс, объединяющий футбольное поле, беговые дорожки, площадку с силовыми тренажерами, прыжковую яму, баскетбольно-волейбольное поле.