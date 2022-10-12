12.10.2022
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
12.10.2022
В социальные объекты Челябинской области поставляли просроченные продукты
12.10.2022
Чебаркулец заказал «девочку по вызову» и остался без денег
12.10.2022
В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных
12.10.2022
Вынесен приговор брединцу, застрелившему хоккеиста
12.10.2022
За сутки заболело ковидом 528 южноуральцев, выздоровел 541, умерло пятеро
Спортплощадки при челябинских школах обновляют по инициативе жителей
По программе «Инициативное бюджетирование» улучшат спортобъекты в школах №68, №121, №153, №154, в лицее №148 и ДЮСШ по техническим видам спорта
12.10.2022
В Челябинске планируют капитально отремонтировать улицу Братьев Кашириных
01.08.2022
Подельник Тефтелева получил восемь лет колонии строгого режима
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
22.07.2022
Челябинского бизнесмена хотят посадить на восемь лет за взятку Извекову
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022